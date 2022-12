KPMG e Vectra AI uniscono le forze per ridurre il rischio informatico a favore delle imprese hybrid cloud

KPMG Nederland ha stretto una partnership con Vectra AI, specialista nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche AI-driven per imprese ibride e multicloud, per rafforzare la sua intelligence sugli attacchi comportamentali basata sull’Intelligenza Artificiale con i servizi di Cyber Security di KPMG.

Vectra fa parte della proposta Effective Security Observability (ESO) di KPMG. “Il primo passo di questo approccio unico è la comprensione dei rischi aziendali. I principi guida e un comprovato modello operativo di sicurezza assicurano che la piattaforma Vectra sia ben integrata e produca i risultati attesi. Supportiamo i nostri clienti nel rilevare efficacemente le minacce e nel mitigare i rischi, compresa la riduzione dei costi per massimizzare il valore aziendale”, spiega Henrik Smit, Direttore del team CyberOps di KPMG. “In altre parole, KPMG integra Vectra negli ecosistemi di sicurezza per migliorare la resilienza informatica, proteggere dalle minacce avanzate ed eliminare il rumore di sottofondo degli alert. In pochi giorni, i nostri clienti sono in grado di ottenere maggiore visibilità, efficacia di rilevamento e riduzione dei tempi di risposta agli incidenti, come dimostrato dagli esercizi di red teaming di KPMG”.

Ora che gli attacchi informatici aumentano e diventano sempre più sofisticati e, contemporaneamente, la superficie di attacco si espande, i team di Security Operation Center (SOC) sono sommersi da un incremento delle segnalazioni da sottoporre a triage, a cui assegnare una priorità e su cui indagare.

L’Attack Signal Intelligence di Vectra, basata sull’Intelligenza Artificiale, fornisce un monitoraggio continuo e automatizzato dei metodi di attacco, sfruttando modelli di Intelligenza Artificiale preimpostati per ridurre al minimo il lavoro manuale e creare insight azionabili. Combinando Vectra con Microsoft Sentinel e ServiceNow per identificare le lacune nella sicurezza, KPMG accelera l’adozione attraverso modelli operativi collaudati, aiutando i clienti nell’integrazione di queste tecnologie in linea con le esigenze delle persone e dei processi propri dell’organizzazione. In questo modo, KPMG aiuta i clienti a raggiungere la cosiddetta “Effective Security Observability”. Questo aggiunge un ulteriore livello ai servizi di Cyber Operations di KPMG, concentrandosi sulla realizzazione di risultati di business attraverso una tecnologia AI, supportata da un modello operativo collaudato per le operazioni di sicurezza: “Persone, processi, tecnologia”.

“Di fronte a criminali informatici più subdoli e con l’ampliamento della superficie di attacco, il tempo medio di rilevamento di un incidente di sicurezza è salito a 277 giorni. È chiaro che le organizzazioni devono agire per migliorare la visibilità. Utilizzando l’Intelligenza Artificiale per rilevare e indagare le minacce note e ignote in tempo reale, Vectra consente alle organizzazioni di identificare gli attacchi nella fase più precoce possibile e di bloccarli prima che diventino violazioni. Siamo quindi lieti di entrare a far parte dell’ecosistema di sicurezza di KMPG, consentendo alle organizzazioni di colmare questa lacuna e di rispondere rapidamente alle minacce”, afferma Willem Hendrickx, Chief Revenue Officer di Vectra.

La partnership di KPMG con Vectra è l’ultimo passo verso la creazione di un centro di eccellenza per la sicurezza nei Paesi Bassi, il cui modello può essere replicato in altre regioni per una rapida scalabilità e implementazione. Ciò dimostra l’impegno di KPMG nel creare un mondo digitale robusto e affidabile, dimostrandosi un consulente di fiducia, un integratore e un’organizzazione attiva nella risposta agli incidenti informatici.