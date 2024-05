Api da miele: SAS le salva con gli analytics

Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle api da miele. Ma da cosa è dettata l’importanza di questo momento e perché ci serve una giornata per celebrare le api?

Immagina di camminare nel reparto prodotti del supermercato dove vai solitamente a fare la spesa e vedere gli scaffali, una volta pieni di frutta e verdura colorata, improvvisamente vuoti; di non avere più latte di mandorla da versare nel caffè; o di non mangiare più hamburger a causa della carenza di carne bovina.

Questa sarebbe la realtà di un mondo senza api da miele, responsabili per l’80% delle colture alimentari, influenzando uno dei quattro bocconi di cibo che mangiamo.

Eppure, dall’inizio degli anni 2000, le colonie di api sono in lento declino, in gran parte a causa delle monocolture. Se le popolazioni di api continueranno a diminuire, ciò avrà un forte impatto sulla produzione alimentare.

Salvare le api da miele per salvare il pianeta: il progetto di SAS

Eccoci quindi alla nostra storia, che dimostra come il duro lavoro e l’esperienza scientifica, combinati con la creatività e la dedizione, possano portare a soluzioni che cambiano il mondo in meglio, per tutti.

Dal 2017, SAS ha iniziato a ospitare alveari presso i propri campus aziendali, ma il leader degli analytics ha deciso di ben presto impiegare la propria expertise al servizio delle api da miele e del pianeta.

Utilizzando analisi avanzate e l’elaborazione dei flussi di eventi, SAS ha trasformato i propri alveari in un progetto di innovazione IoT. Dopo aver collegato i sensori all’alveare, l’azienda ha iniziato a trasmettere i dati dall’alveare al cloud in modo da poter misurare continuamente:

Il peso dell’alveare.

La temperatura all’interno e all’esterno dell’alveare.

L’umidità all’interno dell’alveare.

L’acustica o il “ronzio” all’interno dell’alveare.

Un sistema che rilevi le fluttuazioni di queste misure può fornire agli apicoltori un indicatore precoce di problemi all’interno dell’alveare e l’azienda ha condiviso con il mondo ciò che ha appreso dalle proprie sperimentazioni, nella speranza che possa fungere da modello per misurare la salute dell’alveare, e quindi delle api da miele, quando e dove è più necessario.

Il tutto ci ricorda che, sebbene queste azioni possano sembrare di piccola entità, contribuiscono in realtà a creare grandi cambiamenti, proprio come il lavoro di centinaia di migliaia di api che culmina in chili di miele e in un’intricata rete di favi.