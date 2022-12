HOPEX di MEGA International è da Magic Quadrant

MEGA International, azienda globale di software SaaS per l’enterprise architecture e la governance dei dati, ha annunciato che l’azienda è stata inserita da Gartner come Leader nel Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools per la sua offerta, la piattaforma HOPEX.

La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza della visione e la capacità di esecuzione dell’azienda.

Attraverso un’unica piattaforma condivisa, collaborativa e integrata, la soluzione HOPEX di MEGA International crea un ambiente sinergico per supportare tutti gli stakeholder coinvolti nella trasformazione digitale del business, nella gestione del rischio, della privacy e nella governance dei dati. Grazie alla piattaforma multiutente di MEGA International, la gestione del rischio, della conformità e degli audit viene centralizzata, mentre il controllo viene distribuito agli stakeholder appropriati, fornendo alle organizzazioni una visione a 360 gradi delle loro operazioni aziendali, per gestire le iniziative di rischio e conformità con chiarezza e sicurezza.

I report del Magic Quadrant rappresentano il culmine di una ricerca rigorosa e basata sui fatti in mercati specifici, fornendo una ampia visione delle posizioni relative dei fornitori nei comparti in cui la crescita è elevata e la differenziazione dei fornitori è netta. I vendor sono posizionati in quattro quadranti: Leaders, Challengers, Visionaries e Niche Players. La ricerca consente di ottenere il massimo dall’analisi di mercato in linea con le proprie esigenze aziendali e tecnologiche.