Digital Employee Experience: Ivanti Neurons è da premio

Ivanti è stato nominato Value Leader 2022 nella ricerca EMA Radar redatta da Enterprise Management Associates per la gestione della Digital Employee Experience grazie alla piattaforma Ivanti Neurons per la Digital Experience. Inoltre, la società Ivanti Neurons è stata premiata come migliore soluzione per la riduzione dell’impatto della sicurezza sulla User Experience. La valutazione si è basata su criteri specifici che analizzavano le funzionalità complessive e l’approccio della società in materia di Digital Employee Experience (DEX).

Come dichiarato da Srinivas Mukkamala, Chief Product Officer di Ivanti: «È un onore non solo essere nominati Value Leader da EMA, ma anche ricevere il premio speciale per Ivanti Neurons. L’esperienza digitale dei dipendenti è fondamentale per il miglioramento delle prestazioni, non solo per la fidelizzazione dei collaboratori ma anche per la tutela della security. La nostra piattaforma autonoma Ivanti Neurons fornisce un’esperienza senza soluzione di continuità per i dipendenti su tutti i dispositivi e offre alle aziende funzionalità senza precedenti».

Ivanti Neurons for Digital Experience misura efficacemente e ottimizza in modo proattivo l’esperienza dei collaboratori sui dispositivi e le applicazioni a cui si affidano nell’Everywhere Workplace. La piattaforma consente alle aziende di tracciare, valutare e ottimizzare in autonomia l’esperienza digitale dei dipendenti per migliorarne la produttività, la sicurezza e la fidelizzazione. Fornisce ai team IT informazioni in tempo reale che consentono loro di comprendere il sentiment dei dipendenti e di monitorare e ottimizzare l’esperienza nel tempo. Inoltre, aiuta a prevenire i problemi prima che si verifichino, facendo emergere potenziali rischi IT e di sicurezza e consigliando azioni per migliorare la digital experience degli utenti.

Come sottolineato da Daren Goeson, VP Digital Experience Products di Ivanti: «Oggi che siamo in piena “Era del dipendente”, le organizzazioni e i team IT devono fornire un’esperienza digitale contestuale alla crescente modalità di lavoro ibrida. Ivanti Neurons for Digital Experience fornisce ai team IT intuizioni e automazione intelligente per rilevare e risolvere in modo proattivo problemi e vulnerabilità di sicurezza per fornire migliori esperienze digitali ai dipendenti e incrementare i risultati di business».

Come concluso da Steve Brasen, Research Director di EMA: «Per raggiungere con efficacia gli obiettivi di trasformazione digitale, le aziende devono adottare moderne tecnologie di gestione che monitorino e migliorino dinamicamente le esperienze degli utenti finali in tempo reale. Nel corso della nostra analisi del mercato DEX, siamo rimasti molto colpiti dalle ampie funzionalità di Ivanti di rilevare, analizzare e risolvere i problemi, soprattutto quando si tratta di ridurre i rischi legati alla sicurezza dell’utente finale».

Per saperne di più su Ivanti Neurons for Digital Experience consultare il sito.

Per visionare una copia gratuita dell’EMA Radar for Digital Employee Experience Management consultare il sito.