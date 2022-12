Vectra AI: nel 2023 maggiore collaborazione per prevenire gli attacchi alla supply chain

Vectra AI, specialista nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche AI-driven per imprese ibride e multicloud, ha pubblicato le sue previsioni per il 2023, rivelando le tendenze emergenti che influenzeranno la cybersecurity nel prossimo anno.

“L’anno prossimo le organizzazioni dovranno affrontare un numero maggiore di minacce informatiche sconosciute che colpiscono i sistemi on-premise, le infrastrutture cloud e le applicazioni SaaS”, ha commentato Christian Borst, CTO EMEA di Vectra AI. “Anche la carenza di competenze si sta aggravando, causando un sovraccarico mentale e il burnout degli analisti. L’insieme di questi fattori crea una tempesta perfetta che rende le organizzazioni più vulnerabili alle violazioni. Le organizzazioni devono adottare una strategia di rilevamento e risposta efficace che riduca il carico per gli analisti, dando priorità alle segnalazioni più rischiose. Ciò significa utilizzare strumenti in grado di identificare i comportamenti sospetti che un avversario mostrerà come parte di un attacco in corso, evidenziando questi segnali in modo che le organizzazioni possano fermare un attacco prima che diventi una violazione”.

Christian Borst ha delineato una serie di tendenze che, a suo avviso, avranno un forte impatto sul settore della cybersecurity nel prossimo anno.