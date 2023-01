Expo Security & Cyber Security Forum: le novità del 2023

Il 17, 18 e 19 maggio 2023 presso il Padiglione Espositivo del Marina di Pescara torna Expo Security & Cyber Security Forum uno dei principali eventi italiani sulla Sicurezza Informatica.

L’evento, che rappresenta un imperdibile momento di approfondimento degli asset strategici della Cybersecurity oltrechè una piattaforma di connessione e networking tra industria, pubblica amministrazione, sistema accademico e decision makers, presenterà grandi novità per soddisfare le esigenze più disparate degli attori della sicurezza fisica e logica.

Nello specifico, saranno approntate:

Un’Area Contact Point /moduli espositivi destinati al business matching per sicurezza fisica/logica/integrata.

/moduli espositivi destinati al business matching per sicurezza fisica/logica/integrata. Un’Area Speech dove tenere talk e presentazioni sui temi caldi della Sicurezza;

dove tenere talk e presentazioni sui temi caldi della Sicurezza; Un’Area Hackdriatic : laboratori, challenge e geek party con l’obiettivo di identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica. Un nuovo servizio predisposto dal management che svolga la funzione di head hunting di profili specializzati in ambito Cybersecurity in modo più efficace ed efficiente.

: laboratori, challenge e geek party con l’obiettivo di identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica. Un nuovo servizio predisposto dal management che svolga la funzione di head hunting di profili specializzati in ambito Cybersecurity in modo più efficace ed efficiente. Un’Area Vip Lounge (novità dell’edizione 2023): Un’area lounge bar food & beverage elegantemente allestita ed arredata dedicata ad incontri ed appuntamenti professional: relatori di spicco, evangelist e professionisti della Cyber Security avranno la possibilità di trattenersi e avere appuntamenti prefissati sulla base di agende già predisposte.

I driver tematici di Expo Security & Cyber Security Forum 2023



– Le politiche italiane per la cybersecurity: Il recepimento della NIS2. La offensive security di Stato contro gli attacchi stranieri;

– La sicurezza delle reti: Ferrovie/ Aeroporti/ Porti/ Autostrade;

– Health Care Security: Continuità operativa delle strutture sanitarie. Disponibilità e confidenzialità dei dati. La sicurezza dei wearable device usati come rilevatori di parametri fisiologici;

– Urban Security: Videosorveglianza e riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati Gestire gli interventi di sicurezza tramite una cyber control-room. L’integrazione tecnologica fra sicurezza pubblica e operatori private;

– High Tech Security : Il ruolo della cyber security nella robotica industriale, supply chain, biotech. Il ruolo del monitoraggio di macchine e persone in una infrastruttura di sicurezza attiva. Security e safety nell’interazione uomo-macchina.

L’avanzamento delle tecnologie trova, infatti, corrispondenza nell’evoluzione degli attacchi informatici che generano un veloce cambiamento e nuove regole nel mondo cyber. L’obiettivo comune di enti pubblici e privati deve essere il raggiungimento di un livello elevato di sicurezza informatica per le infrastrutture critiche e il potenziamento di requisiti e livelli di sicurezza informatica secondo le ultime direttive europee in ambito Cybersecurity.

Per raggiungere l’obiettivo comune sono fondamentali: l’acquisizione continua ed evoluta di competenze in ambito Cybersecurity, l’apprendimento dalle più importanti esperienze e case studies in tale ambito, il confronto con i principali stakeholders e professional del settore, ma soprattutto che in ognuno sia vivo il senso di responsabilità per la Cybersecurity.

Cyber Security Forum diventa quindi volano di crescita del settore, offrendo la massima soddisfazione di vendor, players e end-user nella conoscenza, formazione, informazione e strutturazione di contact relationship sui principali driver tematici del Cyber Crime.

L’agenda Speech del Cyber Security Forum, elemento distintivo dell’evento, ha visto nell’edizione 2022 l’apertura del Prof. Roberto Baldoni, Dir. Gen. dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e un panel di figure e competenze di altissima levatura con oltre 30 Speech. L’evento ha registrato il sold out partecipativo con le principali figure professionali di enti pubblici e privati interessati a formarsi, informarsi e relazionarsi sui temi caldi della sicurezza informatica, con la direzione scientifica del prof. Andrea Monti.

Per visionare gli speech citati è possibile visitare il canale YouTube dell’evento https://bit.ly/3Yqs3Lv.