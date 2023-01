Cyberattacchi globali: +38% nel 2022

In terzo luogo, le istituzioni accademiche sono diventate un terreno fertile per i criminali informatici a seguito della rapida digitalizzazione intrapresa in risposta alla pandemia. Infatti, il settore dell’istruzione/ricerca è stato il primo settore più attaccato a livello globale, con un aumento del 43% nel 2022 rispetto al 2021, con una media di 2.314 attacchi settimanali per ogni organizzazione. Molti istituti di istruzione non sono stati ancora adeguatamente preparati all’apprendimento online, creando grandi opportunità per gli hacker. Le scuole e le università devono inoltre affrontare la sfida unica di avere a che fare con bambini e giovani adulti, molti dei quali utilizzano i propri dispositivi, lavorano da postazioni condivise e spesso si collegano al WiFi pubblico senza pensare alle implicazioni per la sicurezza.

Prendendo in esame l’healthcare nel 2022, le organizzazioni sanitarie hanno subito una media di 1463 attacchi informatici settimanali per organizzazione, un numero superiore dell’74% rispetto a quello registrato nel 2021. Settore sanitario che si classifica al terzo posto tra tutti i settori per il maggior numero di attacchi informatici.

Gli hacker prendono di mira gli ospedali perché li considerano a corto di risorse nell’ambito della sicurezza informatica. Cosa piuttosto vera perché gli ospedali più piccoli sono particolarmente vulnerabili, in quanto non dispongono di fondi e personale sufficienti per gestire un attacco informatico complesso. Il settore dell’healthcare è così redditizio per gli hacker perché mirano a recuperare informazioni sull’assicurazione sanitaria, numeri di cartelle cliniche e, a volte, persino numeri di previdenza sociale, con minacce dirette ai pazienti, intimandoli di pagare per ottenere il rilascio delle informazioni rubate. I gruppi ransomware ritengono inoltre che l’attenzione ottenuta attaccando un ospedale rappresenti un interessante punto di forza per la loro notorietà