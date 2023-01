I SOC di BeDisruptive diventano membri di Trusted Introducer

I Security Operations Center (BeSOCs) di BeDisruptive, situati a Roma e Madrid, sono diventati membri di Trusted Introducer, il principale forum europeo che riunisce al proprio interno i Centri Operativi di alcune delle più importanti organizzazioni e aziende in Europa e nel mondo, con l’obiettivo di creare un network di esperti che promuova la collaborazione, la ricerca e lo sviluppo di nuove strategie per la protezione dalle minacce informatiche.

L’ingresso di BeDisruptive all’interno del forum è parte di una più ampia strategia, promossa dall’azienda, di collaborazione e scambio di conoscenze e best practices con la comunità globale di esperti in risposta alle minacce digitali. Una collaborazione che permetterà alla boutique esperta in cybersecurity di lavorare a stretto contatto con gli altri membri del Trusted Introducer per rimanere aggiornati sulle ultime tattiche, tecniche e procedimenti dei cybercriminali, e conoscere e divulgare le ultime misure tecnologiche utili a mitigare il rischio di attacchi ai sistemi e agli utenti.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Giovanni Toscani, SOC Director di BeDisruptive in Italia: «Entrare a far parte di un network di esperti in sicurezza e risposta a minacce informatiche come quello di Trusted Introducer ci rende particolarmente orgogliosi. Vicinanza, innovazione, rigorosità e allo stesso tempo pensare fuori dagli schemi sono i caratteri fondamentali del nostro lavoro. La partecipazione al forum ci permetterà di migliorare le nostre competenze attraverso la collaborazione con altri membri per prevenire le minacce informatiche e contribuire in questo modo allo sviluppo dell’economia e della società, fornendo ai nostri clienti le migliori soluzioni di cybersecurity».

Dai suoi BeSOCs, ed in particolare dai suoi due Security Operation Center presenti a Roma, BeDisruptive offre servizi di gestione della sicurezza e prevenzione, rilevamento e risposta agli incidenti informatici su base continuativa. In questo senso, l’azienda offre servizi di ricerca, rilevamento e risposta continua alle minacce informatiche, servizi di sicurezza offensivi e di intelligence sulle minacce globali, analisi di rilevamento avanzate, supporto 24×7 o reportistica esecutiva. Ciò è reso possibile grazie a un team multidisciplinare e a una rete di partner e produttori di soluzioni di sicurezza informatica di prim’ordine. Tutto ciò consente all’azienda di comprendere meglio l’ambiente in cui operano i propri clienti per mettere in atto misure proattive che consentano loro di mitigare i rischi.

Riconoscimento al lavoro del team di professionisti in Spagna e Italia

Il forum Trusted Introducer è un punto di riferimento internazionale in materia di cybersicurezza e funge da infrastruttura per lo scambio di informazioni per i migliori esperti in sicurezza e risposta agli incidenti informatici in Europa. Il forum contribuisce alla collaborazione e allo sviluppo della comunità internazionale di CSIRT accreditando e dando visibilità ai team più importanti, secondo il loro livello di maturità. Questi team hanno a disposizione servizi esclusivi per i propri membri, consentendo loro di interagire in modo più efficiente ed efficace.