ESET è Triple Strong Performer nella ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025

Un altro importantissimo traguardo è stato raggiunto da ESET, specialista europeo globale nel mercato della cybersecurity, che ottiene il riconoscimento di vendor europeo di riferimento nella ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025, in tre categorie: soluzioni MDR con ESET PROTECT MDR, soluzioni XDR con la piattaforma ESET PROTECT e soluzioni in ambito SOC con ESET Threat Intelligence. Un risultato che riflette una valutazione basata sulla soddisfazione degli utenti e sull’aderenza ai criteri europei.

Gli standard della Cyberhive Matrix rispettati da ESET

La Cyberhive Matrix conquistata da ESET, offre un quadro completo per supportare utenti finali e investitori nella valutazione delle soluzioni di cybersecurity europee. Sviluppata da ECSO, organizzazione no profit, la Matrix si concentra sul mercato europeo della cybersecurity e nasce in collaborazione con l’industria europea del settore, con l’obiettivo di offrire uno strumento trasparente e affidabile che metta in luce l’aderenza delle soluzioni e delle aziende agli standard europei.

La valutazione si basa sui dati di Cyberhive e su fonti open-source, con un’attenzione particolare alla maturità e alla conformità ai requisiti europei delle soluzioni analizzate. Il report include anche un’analisi dettagliata delle soluzioni, dei profili dei vendor e dello stato di conformità con i requisiti europei. I criteri utilizzati derivano da input raccolti da tre gruppi: vendor, utenti finali e investitori.

Dichiarazioni

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come vendor europeo di riferimento in più categorie nel report ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025. Questo riconoscimento conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni di cybersecurity di altissimo livello, in grado di rispondere all’evoluzione delle esigenze dei nostri clienti. Le soluzioni ESET PROTECT MDR, ESET PROTECT Platform e ESET Threat Intelligence hanno tutte dimostrato performance eccellenti in termini di soddisfazione degli utenti e allineamento con gli standard richiesti dal mercato europeo“, ha dichiarato Zuzana Legáthová, Director of Test, Analyst Relations and Market Research di ESET. “Continueremo a investire in innovazione e a consolidare la nostra posizione di leadership nel settore della cybersecurity, per garantire una protezione efficace a imprese e privati. Questo riconoscimento evidenzia il nostro impegno verso tecnologie avanzate per il rilevamento e la risposta alle minacce, oltre all’eccellenza europea in ambito cybersecurity“.