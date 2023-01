InfoCert: nuova brand identity

InfoCert (Tinexta Group), la più grande Certification Authority europea, annuncia la nuova brand identity per rafforzare la propria posizione nel mercato del Digital Trust e uniformare l’immagine di tutte le aziende controllate. InfoCert è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, con un parco clienti esteso su circa 40 Paesi, una dimensione internazionale, un’ampia visibilità ed una reputazione di prestigio derivanti dallo status di Qualified Trust Service Provider, leader in Europa per fatturato e numero di transazioni gestite.

Per questo motivo, InfoCert e le sue controllate rinnovano i loro loghi e l’impostazione grafica: il nuovo concept verrà declinato anche in tutti i prodotti e le soluzioni, a dimostrazione della coesione dell’azienda come un’unica grande realtà con declinazioni locali diverse ma perfettamente integrate.

“Il successo ottenuto da InfoCert negli anni è frutto anche della nostra capacità di crescere e trasformarci: con l’odierna operazione di rebranding, vogliamo comunicare meglio al mercato e agli stakeholder il nostro posizionamento ed i valori che ci contraddistinguono. Non si tratta dunque di un semplice cambiamento estetico ma di un’azione strategica per rendere il nostro brand ancora più riconoscibile, negli scenari competitivi internazionali e nei differenti mercati verticali, come unica realtà sempre più sinergica, in grado di offrire ad organizzazioni private e pubbliche soluzioni trust interoperabili tra diverse geografie e aree di business” afferma Danilo Cattaneo, CEO di InfoCert – Tinexta Group (nella foto).

La missione di InfoCert è di essere protagonista nella costruzione di un mondo digitale più semplice, sicuro, affidabile e inclusivo: sono questi i valori rappresentati dai nuovi elementi grafici e dal simbolo dello “scudo” scelto a protezione del nuovo logo. It’s time to trust è, d’altronde, lo slogan che accompagna l’operazione di rebranding.

La nuova simbologia adottata vuole inoltre sottolineare un altro valore fondamentale per InfoCert: la coesione delle diverse società che la compongono.

“Far parte di una realtà così solida e prestigiosa a livello internazionale significa garantire un ineguagliabile livello di affidabilità e soluzioni sempre all’avanguardia, grazie alla affinità di visione, la convergenza di obiettivi e la stimolante collaborazione che caratterizzano il lavoro di team con InfoCert e le altre società controllate – commenta Claudio Scaramelli (CEO Sixtema – Tinexta Group)– L’operazione di rebranding, che riguarda direttamente anche il nostro marchio, suggella tutto questo: una realtà capace di ‘parlare con una sola voce’ ma nel rispetto delle diverse identità che la compongono. Un autentico valore aggiunto per noi e per tutti i nostri interlocutori”.

Come detto, il rebranding interessa anche prodotti e soluzioni, tra cui il marchio storico della PEC -Legalmail, TOP (Trusted Onboarding Platform), GoSign, Legalinvoice, e InfoCert ID.

L’operazione di rebranding è risultato di un articolato processo di creatività: InfoCert ha scelto, non a caso, di affidarne l’ideazione e realizzazione allo IED Istituto Europeo di Design e ai suoi studenti: creativi nativi digitali con uno sguardo globale ma una matrice culturale europea, capaci di agire da change maker con mente libera e senza schemi precostituiti. La declinazione visual del nuovo concept, invece, è stata affidata a Plural, agenzia specializzata in Social Media Marketing e Branded Content che già da anni è a fianco dell’azienda.