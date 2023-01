Mark McLaughlin nel CdA di una Rubrik in crescita

Rubrik ha superato i 500 milioni di dollari di entrate annuali ricorrenti (ARR) da software subscription e nominato Mark McLaughlin, ex Chairman e CEO di Palo Alto Networks, nel consiglio di amministrazione.

La notizia arriva dopo la nomina di John W. Thompson, ex presidente di Microsoft ed ex CEO di Symantec, a Lead Independent Director del Board di Rubrik. La notizia segna anche un anno di importanti nomine a livello esecutivo e di leadership, tra cui quella di Chris Krebs, ex direttore della U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, a presidente del CISO Advisory Board; Michael Mestrovich, ex CISO della CIA, a CISO; Ghazal Asif, ex Google, a vicepresidente Global Partners and Alliances, e Steven Stone, ex Mandiant, a capo di Rubrik Zero Labs.

Tornando a Mark McLaughlin – attualmente presidente del consiglio di amministrazione di Qualcomm – si può dire che è un illustre veterano del settore della cybersecurity e vanta oltre 25 anni di esperienza alla guida di aziende come Palo Alto Networks e Verisign. In questo nuovo ruolo, McLaughlin contribuirà a mantenere Rubrik leader nella sicurezza dei dati.

Come sottolineato dallo stesso McLaughlin (nella foto in alto): «Le minacce alla sicurezza dei dati, in particolare il ransomware, sono una delle sfide più profonde e urgenti che ogni CEO, consiglio di amministrazione e leader della cybersecurity deve essere pronto ad affrontare. Rubrik sta lavorando per cambiare la traiettoria del settore della cybersecurity con la sua missione di proteggere i dati del mondo. Affidandosi a Rubrik, governi e imprese sono in grado di garantire la resilienza del business anche di fronte agli eventi informatici più sofisticati. Sono onorato di entrare a far parte del consiglio di amministrazione e di aiutare l’azienda a mantenere la sua posizione di leadership nella sicurezza dei dati».

Per Bipul Sinha, CEO e co-founder di Rubrik: «Gli affari per i criminali informatici vanno a gonfie vele. L’immenso valore dei dati si traduce in significativi guadagni per i cybercriminali e nella possibilità di distruggere aziende e governi in tutto il mondo. La nostra missione è quella di aiutare i clienti a proteggere i loro dati e siamo certi di non essere mai stati in una posizione migliore per portare a termine questa missione come ad oggi, che al nostro fianco abbiamo un esperto di cybersecurity come Mark».

Secondo la recente ricerca dei Rubrik Zero Labs “State of Data Security”, i responsabili IT e della sicurezza hanno rivelato che la loro organizzazione ha subito 47 attacchi informatici nell’ultimo anno, ovvero quasi un attacco a settimana. Poiché è improbabile che la frequenza degli attacchi informatici rallenti, le organizzazioni hanno bisogno di una strategia di cybersecurity olistica in grado non solo di identificare questi eventi, ma anche di ripristinare i sistemi rapidamente dopo un attacco.

Come concluso da Vinod Khosla, Fondatore di Khosla Ventures: «Rubrik è un’azienda leader nella sicurezza dei dati, che lavora per offrire una resilienza aziendale fondamentale a tutte le organizzazioni. La crescita di Rubrik è una testimonianza della sua capacità di proteggere i dati dei clienti mentre i cyberattacchi e le minacce ransomware continuano. Con l’ingresso di Mark nel consiglio di amministrazione di Rubrik, non vedo l’ora di assistere al prossimo capitolo di Rubrik».