Avaya leader nell’Intelligenza Artificiale applicata ai Contact Center

Avaya è Leader nel primo report dedicato all’IA (Intelligenza Artificiale) utilizzata all’interno dei Contact Center The Aragon Research Globe for Conversational AI in the Intelligent Contact Center (ICC) 2023 prodotto da Aragon Research

Secondo il rapporto, redatto da Craig Kennedy, Sr. Director of Research di Aragon Research, la soluzione Avaya è leader perchè offre uno “stack tecnologico completamente integrato che comprende Unified Communication (UC), Contact Center (CC) e Workstream Collaboration (WSC), tutti estensibili attraverso le API di Avaya Communications e la libreria di applicazioni“. Il rapporto indica inoltre che la soluzione di IA conversazionale di Avaya è progettata come “omnicanale, in grado di supportare interfacce testuali, vocali e visive”.

La tecnologia AI conversazionale migliora l’esperienza dell’utente attraverso l’utilizzo di agenti virtuali intelligenti (IVA) o chatbot. Questi Agenti Virtuali Intelligenti lavorano ora a fianco degli agenti umani come co-agenti, consentendo agli operatori umani di risolvere facilmente i problemi. Gli IVA sono anche disponibili per gli utenti in modo indipendente per la risoluzione dei loro problemi attraverso l’accesso self-service, offrendo un’esperienza cliente omnicanale semplificata e senza soluzione di continuità.

L’automazione del flusso di lavoro di Avaya è una soluzione disponibile per l’IA conversazionale. Le sue funzionalità consentono di creare nuovi agenti virtuali in grado di integrare le soluzioni di Google, Nuance e altre IA conversazionali all’interno di agenti virtuali personalizzati o in soluzioni preconfigurate.

Le funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale abilitate da Avaya Experience Platform si distinguono da altre soluzioni simili per la loro capacità di offrire:

· Trascrizione voce testo in tempo reale, biometria, analisi del sentiment e orientamento.

· Trascrizione live a bassa latenza.

· Soluzione end-to-end (non sono necessarie API).

· Assistenza agli agenti.

· Ampia rete ed ecosistema di partner.

· Utilizzo del software su cloud privato, pubblico e ibrido.

Secondo Kennedy, Sr. Director Aragon Research, a fronte del progresso costante delle tecnologie di IA conversazionale, le aziende hanno la necessità di tenersi informate sulle funzionalità più aggiornate disponibili.

“Il livello di customer experience nei contact center è stato migliorato. Le interazioni che oggi i consumatori sperimentano abitualmente con i social media, i siti di e-commerce, gli assistenti virtuali e altre soluzioni digitali sono fluide, intuitive e facili da navigare, e dalle interazioni con i contact center non si aspettano nulla di meno “, aggiunge Craig Kennedy “Avaya ha posto un’attenzione particolare all’intelligenza e all’IA nel proprio portafoglio di offerta, in questo modo è in grado di soddisfare queste aspettative abilitando customer journey conversazionali basati sull’IA all’interno dei contact center su canali testuali, vocali e visuali grazie ad Avaya Experience Platform”.

Aragon Research Globe è uno strumento di valutazione del mercato che illustra graficamente la valutazione di Aragon Research di un mercato specifico e dei fornitori che lo compongono. Aragon Research ha esaminato 14 vendor primari che operano nel segmento della collaborazione e comunicazione e le ha classificate in base a tre dimensioni di analisi che consentono una valutazione comparativa dei player presenti in un dato mercato. I “Leader” emergono come tali perché adottano strategie globali che si allineano con la direzione dell’industria e delle esigenze del mercato e operano efficacemente implementando queste direttrici strategiche.