Kersia: suite di applicazioni unica per tutta l’azienda

Impegnata nel settore delle soluzioni per la sicurezza alimentare e la biosicurezza, Kersia ha scelto la suite cloud completa di applicazioni SaaS Oracle Fusion Cloud Applications per sfruttare le più recenti innovazioni nei servizi di automazione e analytics, per semplificare e rendere più agile il business, avere maggiore visibilità e migliorare i processi decisionali.

Kersia, infatti, fornisce soluzioni a valore aggiunto per la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera: industria alimentare, allevamento, produzione lattiero-casearia, trattamento delle acque e altro ancora. È presente in oltre 120 Paesi – Italia compresa – e, ogni anno, i suoi servizi sono impiegati nella produzione di oltre 270.000 tonnellate di prodotti finiti. Negli ultimi anni la rapida espansione dell’azienda, favorita da una serie di acquisizioni, ha richiesto a Kersia di rivalutare la gestione dei processi aziendali più importanti per allineare rapidamente la nuova organizzazione con i piani di crescita, abbracciare nuovi modelli operativi e aumentare la scalabilità dei propri servizi.

Per questo Kersia ha deciso di sostituire i numerosi ed eterogenei sistemi ERP on-premises precedentemente in uso (presso le varie aziende acquisite) con le applicazioni Oracle Cloud, scelte in virtù della loro flessibilità nel rendere coerenti tra loro e standardizzare la gestione dei processi aziendali core su un’unica piattaforma.

Kersia Group utilizzerà Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (Cloud ERP) per i processi Finance e Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (Cloud SCM) per la gestione della supply chain. La suite integrata Oracle cloud consentirà all’azienda di innovare le funzioni di gestione della supply chain e del procurement, migliorare e automatizzare i processi AFC (Amministrazione, Finanza e Controllo) per aumentare l’efficienza, ottimizzare le operazioni commerciali e gestire e allocare in modo più efficace le risorse in funzione della crescita dell’azienda. Inoltre, queste applicazioni aiuteranno Kersia a raggiungere l’obiettivo di ridurre significativamente i costi operativi e l’impronta di anidride carbonica del suo IT.

Come sottolineato da Sébastien Bossard, CEO di Kersia: «Kersia è impegnata in un percorso di trasformazione digitale basato sul cloud per allineare la propria organizzazione alla sua crescita continua e alle nuove opportunità di business. Il fulcro di questo percorso è la migrazione dei processi aziendali più importanti da oltre 30 piattaforme on-premises a Oracle Fusion Cloud Applications. Questo ci consentirà di migliorare la gestione delle attività rendendole più automatizzate e lineari, ad esempio le transazioni intra-aziendali, e implementare processi comuni a tutto il gruppo, per fornire un servizio eccellente e un’esperienza omogenea a livello globale, con la massima qualità e trasparenza».

Grazie a Oracle Cloud ERP e Oracle Cloud SCM, Kersia Group potrà aumentare la produttività, ridurre i costi, rendere più efficienti i suoi processi di business, beneficiare di best practice nelle diverse aree del mondo in cui opera e migliorare la propria capacità di controllo – il tutto portando oltre 30 sistemi su una suite di applicazioni unica per tutta l’azienda.

Come concluso da Jon Chorley, CSO e GVP, SCM Product Strategy, Oracle: «Kersia sta reinventando le sue attività e continua a diversificare il proprio business e a crescere. Con le Oracle Fusion Cloud Applications l’azienda potrà consolidare rapidamente i suoi sistemi eterogenei di back-office e collegare i processi di business principali su un’unica piattaforma dati. Di conseguenza, Kersia sarà in grado di abbattere i silos organizzativi, adattare i propri modelli e processi aziendali e concentrarsi sull’innovazione nei servizi offerti».