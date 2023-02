Gemelli digitali prioritari negli investimenti degli IT leader

I Digital Twins, o gemelli digitali, sono una ricreazione virtuale o una simulazione del mondo reale, da un’intera catena di fornitura aziendale a un singolo componente, fino a determinati processi e servizi. Quasi tutto può essere “gemellato” e svariati settori, dal manifatturiero all’automobilistico, aeronautico, energetico, dei servizi pubblici, sanitario, logistico e retail hanno adottato i Digital Twins per aumentare la produttività e l’efficienza.

Lo ha di recente ribadito Equinix, che nella propria 2022 Global Tech Trends Survey ha rilevato come il 77% dei leader IT a livello globale consideri l’integrazione della tecnologia IoT, come i gemelli digitali, una priorità per la propria azienda.

Gemelli digitali, benefici innegabili

Nella progettazione e simulazione di città intelligenti per soddisfare la domanda globale di un futuro sostenibile; nell’industria sanitaria per la progettazione e l’implementazione della tecnologia digitale negli ospedali intelligenti; nell’industria automobilistica per acquisire i dati operativi di un veicolo per valutarne le condizioni in tempo reale e ottimizzarne l’utilizzo, i benefici di questa tecnologia sono innegabili.

Non a caso, entro il 2025, si prevede che il valore dei gemelli digitali nell’industria manifatturiera raggiungerà un mercato di oltre sei miliardi di dollari.

L’importanza di una piattaforma interconnessa

Tuttavia, i Digital Twins hanno anche dei bisogni specifici, ed in particolare:

una grande potenza di calcolo;

un ecosistema digitale avanzato e sicuro per collegare insieme tutte le parti costituenti e creare insight fruibili.

Con così tante variabili, i gemelli digitali devono quindi essere sostenuti da una piattaforma di interconnessione globale che supporti le interazioni in tempo reale, ovvero un’infrastruttura digitale a bassa latenza per garantire che rimangano aggiornati e accessibili a tutti coloro che devono utilizzarli, con una particolare attenzione all’elaborazione dei dati in prossimità dell’utente finale.

Ecco quindi dove entra in gioco Equinix: