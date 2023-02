AWS e ACN promuovo la sicurezza IT in Italia

AWS e ACN hanno ufficializzato una collaborazione per dare impulso alla trasformazione digitale e promuovere la sicurezza informatica in Italia.

Nello specifico, nell’ambito del Government Cybersecurity Program (GCSP), un programma che mira a condividere le migliori pratiche nel campo della sicurezza informatica, incluse le informazioni sulle minacce e i rischi in ambito cibernetico, Amazon Web Services e l’autorità governativa nazionale istituita per promuovere la resilienza e la sicurezza informatica dell’Italia nel cyberspazio hanno annunciato l’avvio della loro collaborazione.

AWS e ACN: obiettivi in comune

Considerando il contesto di evoluzione e sofisticazione delle minacce informatiche, AWS intende condividere tecnologie avanzate, servizi cloud sicuri e le proprie competenze con cittadini, aziende e autorità pubbliche italiane avendo come obbiettivo la condivisione di informazioni per potenziare i sistemi di prevenzione agli attacchi contro le infrastrutture italiane.

Come precursore del cloud, grazie all’introduzione dei primi servizi di infrastruttura cloud nel 2006, AWS ha sempre fatto della sicurezza la sua massima priorità. Per proteggere i dati dei clienti, AWS ha sviluppato un approccio “Security by Design“. L’infrastruttura e i servizi cloud di AWS sono progettati per soddisfare i requisiti di sicurezza delle forze armate, delle banche globali e di altre organizzazioni altamente sensibili. Condividere questa esperienza di sicurezza con ACN mira a sostenere gli enti istituzionali e privati ​​nella loro digitalizzazione.

Come sottolineato da Julien Grouès, Country Manager AWS Italia dallo scorso settembre e già alla guida del mercato francese di Amazon Web Services: «La nostra priorità in AWS in Italia è aiutare le organizzazioni a essere competitive, sicure e sostenibili. È in quest’ottica, e per sostenere gli obiettivi di sicurezza informatica dell’Italia, che AWS e ACN stanno collaborando. Aderendo a GCSP, ci impegneremo per aumentare la consapevolezza e aiutare le organizzazioni e gli individui ad affrontare le minacce contribuendo concretamente al lavoro del GCSP – Government Cybersecurity Program».