Sistema di continuità elettrico ottimale per MIX

MIX, il principale Internet Exchange italiano, ha annunciato di aver innalzato l’affidabilità del sistema di continuità elettrico dei propri data center a livello 2N.

Questo risultato è stato ottenuto approntando una seconda cabina di trasformazione MT/BT.

Il progetto, avviato a metà del 2022, si è articolato in diverse fasi. Dopo un primo studio di fattibilità, è stato elaborato un piano preliminare per l’individuazione e la creazione di spazi tecnici e di nuovi impianti per l’alimentazione della nuova sezione a cui è seguito un progetto esecutivo, che ha richiesto l’integrazione di aspetti meccanici, elettrici e IT.

Con il collaudo, concluso nei giorni scorsi, la nuova cabina è ora pienamente operativa.

Sistema di continuità elettrico per un’affidabilità senza precedenti

In passato, i gruppi elettrogeni e i sistemi UPS erano già stati integrati fino a raggiungere un grado di ridondanza di livello 2N. Con l’attivazione della seconda cabina, tutti i componenti del sistema di approvvigionamento energetico delle sale dati di MIX dispongono di un gemello di backup.

Come commentato da Alessandro Talotta, Executive Chairman e President MIX: «Questo investimento testimonia l’impegno di MIX nell’essere il partner di riferimento degli operatori TLC per i servizi di interconnessione in Italia, offrendo una piattaforma di connettività conforme ai più alti standard tecnici di affidabilità e di sicurezza, già certificati ISO 27001 e OPEN-IX OIX-1».

MIX – Situata nel campus Caldera a Milano, è il principale punto di interscambio (IXP) di reti Internet italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato, con picchi di traffico giornaliero di oltre 2 Tbps.

È uno dei pochi IX Europei dotati di propri datacenter dove offre servizi di interconnessione a circa 380 aziende italiane e straniere dotate di una propria rete indipendente (AS), garantendo un servizio di alta qualità, scalabilità e robustezza.

MIX è il primo IXP italiano a superare i severi controlli previsti dalla certificazione ISO27001:2013, standard che copre tutti gli aspetti di sicurezza degli impianti e dei processi informatici. Ha conseguito, inoltre, la certificazione OIX-1 di Open-IX (rilasciata a 14 IXP nel mondo), conferma del livello di eccellenza in termini di sicurezza e affidabilità dei servizi del principale IXP italiano.

MIX è tra i soci fondatori di Open Hub Med, il primo hub neutrale in Italia per l’interconnessione delle reti del bacino del Mediterraneo verso il Nord Europa.