Storage flash a basso costo e capacità elevata da NetApp

Sarà disponibile sul mercato tra poche settimane la nuova famiglia di soluzioni di storage flash a basso costo e capacità elevata messa a punto da NetApp.

Nello specifico, si tratta di NetApp AFF C-Series, una nuova famiglia di soluzioni di storage flash a capacità elevata che offre uno storage all-flash a costi ridotti, e di NetApp AFF A150, un nuovo sistema di storage entry-level della famiglia AFF A-Series di sistemi all-flash.

La nuova serie AFF C di NetApp offre prestazioni flash, pur rimanendo conveniente ed efficiente per un cost of ownership (TCO) più basso e un ingombro di storage ridotto. Questa famiglia di array flash viene offerta anche con una delle suite software più complete del settore, ONTAP One, una licenza all-in-one che include tutti i software NetApp disponibili. I clienti possono modernizzare il loro data center con la possibilità di scegliere lo storage giusto (flash a prestazioni, flash a capacità o ibrido) per i loro requisiti e per i loro carichi di lavoro VMware, database e file, il tutto eseguito su NetApp ONTAP e gestito centralmente da NetApp BlueXP, per un’esperienza di cloud ibrido senza soluzione di continuità.

NetApp ha inoltre annunciato oggi NetApp Advance, un nuovo portafoglio di programmi e garanzie per lo storage, per offrire ai clienti un’esperienza di utilizzo ottimale e per garantire l’evoluzione futura degli ambienti on-premise a costi contenuti. Questo programma offre ai clienti la flessibilità e la possibilità di salvaguardare il loro investimento nello storage, che si tratti della Serie C, dell’AFF A150 o di altri sistemi AFF o FAS di recente acquisizione, con la possibilità di ridimensionare l’ambiente on-premise e di passare allo storage as a service o al cloud storage in base alle esigenze aziendali. Inoltre, grazie alla garanzia di efficienza dello storage 4:1 per ambienti SAN, NetApp assicura il raggiungimento degli obiettivi di efficienza dei carichi di lavoro, altrimenti NetApp si impegna a correggerli senza alcun costo per il cliente.

Come sottolineato da Davide Marini, Country Manager di NetApp Italia: «NetApp è da anni leader nel settore dello storage flash e l’annuncio odierno della serie AFF C e della soluzione A150 si basa su questa tradizione di innovazione per offrire ai nostri clienti e partner uno degli storage all-flash a basso costo e capacità elevata attualmente sul mercato. Poiché le aziende guardano ai loro profitti in questo contesto economico, vogliamo soddisfare le loro esigenze fornendo capacità flash a un costo di ingresso più basso, per consentire loro di passare dallo storage ibrido a quello all-flash rispettando il budget».

La serie AFF C di NetApp, composta da AFF C250, AFF C400 e AFF C800, offre:

Efficienza di storage garantita per migliorare l’ingombro dello storage e i costi energetici, riducendo il TCO e semplificando le operazioni.

garantita per migliorare l’ingombro dello storage e i costi energetici, riducendo il TCO e semplificando le operazioni. Scalabilità senza soluzione di continuità on-premises, per consentire alle organizzazioni di scalare capacità e prestazioni in base alla crescita dei dati.

senza soluzione di continuità on-premises, per consentire alle organizzazioni di scalare capacità e prestazioni in base alla crescita dei dati. Sicurezza dei dati best-in-class con protezione ransomware per mantenere i dati importanti al sicuro, disponibili e protetti.

Il nuovo NetApp AFF A150 è ideale per le aziende di medie dimensioni e per le installazioni remote (ROBO, Remote Office/Branch Office) e distribuite, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti che richiedono uno storage entry-level di classe enterprise, fornendo al contempo:

Migliori prestazioni

Maggiore scalabilità e possibilità di espansione

e possibilità di espansione Elevata disponibilità grazie al supporto per MetroCluster IP

Queste aggiunte alla linea di prodotti NetApp sono ideali per carichi di lavoro da entry-level a high-end (comprese le macchine virtuali, i database e il consolidamento dei backup), sono dotate di funzionalità di gestione dei dati ONTAP e sono offerte a un prezzo vantaggioso per i clienti, creando forti opportunità di crescita per i partner NetApp che possono raggiungere nuovi mercati e beneficiare degli incentivi NetApp Partner Sphere.

Come concluso da Matteo Franchi, Direttore Vendite di ERGON Group, Star Partner di NetApp: «NetApp continua ad affermarsi come uno dei principali innovatori del mercato del cloud storage ibrido“, ha dichiarato . “In qualità di integratore di soluzioni leader e partner di lunga data di NetApp, sappiamo che i nostri clienti comuni sono alla ricerca delle soluzioni e dei servizi più innovativi del settore per garantire velocità, scalabilità e resilienza alle loro aziende. Con queste nuove offerte di capacità flash a basso costo e capacità elevata ed entry level, stiamo aprendo le porte all’acquisizione di nuovi clienti in scala“.

NetApp Advance è disponibile da oggi.

NetApp e Cisco prevedono di offrire queste opzioni di storage all’interno dell’offerta di infrastruttura integrata FlexPod, nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023.