Gruppo BMW trasforma il suo business con SAP

Il Gruppo BMW amplierà la partnership strategica con SAP per accelerare la sua trasformazione digitale. Il 25 gennaio 2023, l’accordo è stato siglato da entrambe le società. Utilizzando la soluzione RISE with SAP, il Gruppo BMW sposterà tutta la sua infrastruttura software SAP. L’azienda combinerà la propria strategia cloud con i sistemi SAP S/4HANA esistenti, consentendo un’innovazione congiunta per le aree di business critiche, tra cui finance, fornitura di pezzi di ricambio, magazzino, supply chain e produzione. Questo aiuterà il Gruppo BMW a digitalizzare in modo più rapido, completo ed efficiente in futuro.

SAP-Gruppo BMW: una partnership strategica di lunga durata

Il Gruppo BMW e SAP vantano una partnership strategica di lunga data. All’interno dell’accordo su RISE with SAP, il Gruppo BMW avrà accesso a una piattaforma cloud per processi aziendali end-to-end.

Alexander Buresch, CIO e Senior Vice President, BMW Group IT, ha dichiarato: “Questa decisione strategica ci aiuterà a promuovere la nostra leadership nella digitalizzazione ancora più rapidamente. Stiamo aumentando la flessibilità delle nostre infrastrutture e creando la massima scalabilità a livello globale. E, cosa ancora più importante, questo accordo ci consente di portare innovazioni di business ai nostri clienti e utenti molto più rapidamente di prima. È per questo che attendo con impazienza i prossimi passi in questo percorso congiunto con SAP”.

Thomas Saueressig, membro del Consiglio di Amministrazione di SAP SE e responsabile per SAP Product Engineering, ha aggiunto: “Le nostre due società lavorano in modo connesso da 30 anni grazie a una collaborazione basata sulla fiducia. Ampliando la nostra partnership, compiamo un passo decisivo verso un futuro digitale. In questo modo SAP S/4HANA Cloud e il nostro ampio portafoglio di soluzioni gettano le basi per le aziende per promuovere l’innovazione e garantiscono il successo a lungo termine dei nostri clienti in un mondo competitivo”.

Dare forma insieme al futuro dell’industria automobilistica

RISE with SAP riunisce in un unico contratto le applicazioni, le piattaforme, gli strumenti e i servizi necessari per promuovere la trasformazione del business. La soluzione permetterà al Gruppo automobilistico di combinare la tecnologia SAP più recente e le soluzioni cloud per promuovere l’innovazione del business. Il Gruppo BMW e SAP passeranno da un modello di licenza tradizionale a un modello operativo che copre l’infrastruttura, le applicazioni cloud e le operazioni. Come parte di questa collaborazione ampliata, il gruppo BMW e SAP daranno forma insieme al futuro dell’innovazione dei processi aziendali nel settore automobilistico.