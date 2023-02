F.T.P. sceglie le soluzioni di monitoring di Paessler

Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio di rete, ha annunciato che le proprie soluzioni di monitoring ad alte prestazioni sono state scelte da F.T.P., azienda della Motor Valley modenese che si occupa di infrastruttura sistemica, networking e cybersecurity.

Con un iniziale forte focus sul contesto enterprise, negli anni F.T.P. si è spostata gradualmente verso il mondo delle PMI. Per rispondere alle specifiche esigenze della piccola e media impresa, l’azienda si è dedicata a un’attività di software selection alla ricerca di uno strumento di monitoraggio flessibile e scalabile in grado di monitorare ogni elemento e device connesso alla rete (inclusi network, prestazioni, infrastrutture, servizi, server, performance, storage, switch, certificati, connettività, telecamere). La soluzione ricercata doveva, inoltre, essere agentless e consultabile anche in versione mobile attraverso app, nonché adatta a gestire tutte le principali tecnologie (SNMP, Netflow) e protocolli di monitoring.

Allo stesso tempo, F.T.P. desiderava mantenere il servizio per poter applicare i propri algoritmi e meccanismi di ottimizzazione e il proprio know-how per perfezionare la configurazione di soglie o di tipologie di allarme. Solo così l’azienda può, infatti, garantire installazioni ottimizzate e altamente efficaci e performanti, evitando di lasciare al cliente la gestione diretta della soluzione e scongiurando il rischio che il prodotto venga “abbandonato” e perda di efficacia, trasformandosi in un mero sistema di allarmi.

Monitoraggio a 360 gradi con PRTG

Dopo una prima implementazione di test, l’azienda ha adottato PRTG Enterprise Monitor di Paessler sia per la propria infrastruttura sia offrendolo ai propri clienti in modalità MaaS (Mobility-as-a-Service). Passando dai 2.500 sensori iniziali agli oltre 20.000 attuali, grazie a PRTG di Paessler, F.T.P. è oggi in grado di evitare criticità sugli elementi di base, quali server, data center e spazio disco RAM e serve circa 40 clienti italiani con una soluzione centralizzata con cui controllare tutto ciò che è business critical, riuscendo a intervenire sempre in maniera proattiva.

A seconda del cliente, del tipo di servizio offerto e del livello di criticità, viene definito cosa monitorare nel perimetro: da un monitoraggio di tipo uptime (raggiungibile/non raggiungibile, acceso/spento) alla verifica di base rispetto all’occupazione del dispositivo RAM (e qui si possono effettuare azioni preventive oltre che reattive) fino al monitoraggio puntuale di diversi elementi applicativi, quali l’occupazione di banda, le prestazioni sugli switch (o sulle singole porte) di elementi di base, le performance del server, il code su server exchange, l’availability di connettività dei punti radio o il buon esito dei backup.



Con PRTG, F.T.P. è riuscita a ridurre drasticamente le chiamate per server fermi o per interruzioni di servizio, nonché a identificare in maniera preventiva le misconfiguration e il relativo tuning di alcune tecnologie (come, ad esempio, elementi mal configurati all’interno di un’infrastruttura). PRTG consente, infatti, di intercettare tempestivamente i problemi che si verificano su filiali o sedi remote o eventi di occupazioni di banda legate a problemi di down o sicurezza. Risultati significativi sono stati raggiunti anche nel caso del monitoraggio di sensori ambientali, identificando e risolvendo tutte quelle anomalie che portano a consumi eccessivi (ad esempio, quando i server non lavorano in condizioni ottimali).

F.T.P. è il primo Paessler Industrial Partner in Italia

La collaborazione tra le due aziende si è ulteriormente rafforzata quando F.T.P. ha iniziato a utilizzare con successo PRTG anche nel monitoraggio delle linee di produzione di alcuni stabilimenti di una nota casa automobilistica. Confermando la propria fiducia al servizio di network monitoring industriale di Paessler, il system integrator modenese è, così, diventato il primo Paessler Industrial Partner in Italia.

“Paessler ha esteso la sua area di competenza all’Operational Technology e allo IIoT per aiutare le aziende a gestire la convergenza di IT e OT negli ambienti industriali, riunendo tutti i dati di monitoraggio provenienti dai reparti di produzione, dal front office o dai sensori IIoT in un unico strumento”, precisa Chiara Ornigotti, Senior Sales Manager South Europe di Paessler.

“Oltre a proseguire la collaborazione con Paessler nel settore enterprise, nei progetti futuri di F.T.P. spicca la piena realizzazione dei servizi a supporto dell’ambiente industriale”, commenta Stefano Talami, CEO di F.T.P. “Il grande vantaggio di PRTG è la possibilità di offrire un unico strumento per entrambi gli ambiti, IT e OT; è questo il nostro valore aggiunto, che si accompagna alla garanzia dell’alta qualità della nostra offerta combinata. Inoltre, poter contare su un partner come Paessler, che ci garantisce un supporto tecnico da ingaggiare al bisogno, è un aspetto determinante per affrontare questa nuova sfida con assoluta tranquillità”.