Attacco DDoS ai siti NATO: il commento di Kaspersky

A seguito dell’attacco DDoS ai siti NATO, rivendicato dal gruppo criminale Killnet, Dmitry Galov, senior security researcher at Kaspersky’s Global Research and Analysis Team (GReAT), ha commentato la notizia.

Il gruppo di cybercriminali Killnet ha rivendicato un massiccio attacco DDoS ai siti NATO, limitandone l’accesso. La NATO ha già confermato gli attacchi, compreso quello allo Special Operations Forces Headquarters (NSHQ). Gli attori delle minacce con orientamenti geopolitici come Killnet, attirano sempre molta attenzione grazie a dichiarazioni forti. Da febbraio 2022 abbiamo assistito a una crescente attività di hacktivisti e altri gruppi che attaccano le organizzazioni in tutto il mondo. Sebbene Killnet si distingua per il suo stile di comunicazione e il suo brand deciso, non può essere considerato un gruppo di minaccia persistente avanzata. Killnet effettua solo attacchi DDoS e non ha i mezzi per altri tipi di attacchi. Nonostante questi attacchi possano interrompere solo temporaneamente i servizi online, le conseguenze possono essere gravi. In precedenza Killnet colpiva solo sistemi di scarso valore, ma ora i suoi attacchi sono diventati molto più frequenti e su larga scala. A gennaio, Killnet è stato accusato di aver messo fuori uso i siti web di 14 ospedali statunitensi. Prendendo di mira elementi importanti dell’infrastruttura, Killnet cerca di colpire il maggior numero di persone possibile. Quest’ultimo incidente, che ha colpito i siti della NATO, è un tentativo di fare più scalpore e di attirare l’attenzione dei media. Tuttavia, questi attacchi sono facili da contrastare. Pertanto, consigliamo vivamente alle organizzazioni di essere vigili e di prepararsi ad affrontare gli attacchi DDoS prima che si verifichino.

Attacco DDoS ai siti NATO e non: come difendersi