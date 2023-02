Managed Private Wireless Verizon per la NFL americana

È una partnership quinquennale quella annunciata da Verizon Business con la National Football League (NFL) per la fornitura di una soluzione Managed Private Wireless in ciascuno dei 30 stadi presenti sul territorio statunitense. Questa soluzione include il supporto completo per le comunicazioni coach to coach in campo, fornendo alla NFL velocità, sicurezza e affidabilità per le comunicazioni importanti.

Come spiegato da Sowmyanarayan Sampath, CEO di Verizon Business: «In una partita della NFL, ogni momento è importante, i secondi contano, perché il confine tra vittoria e sconfitta è minimo. La spina dorsale del gioco di classe mondiale sul campo è la comunicazione. La NFL riconosce e si affida al potere dell’innovazione e della tecnologia e l’implementazione della Managed Private Wireless dimostra che ha scelto la soluzione tecnologica più avanzata per le proprie partite».

Managed Private Wireless è stata sperimentata con successo durante tutte e cinque le partite internazionali della NFL di questa stagione che si sono svolte nel Regno Unito, in Germania e in Messico. La soluzione comprendeva l’implementazione e la gestione della tecnologia wireless privata, il coordinamento e il supporto operativo durante le partite.

Questa soluzione fa parte del più ampio approccio Connected Venue di Verizon Business, che ha le sue origini nell’investimento in ambito 5G che interessato più di 75 grandi strutture pubbliche negli Stati Uniti, tra cui alcune delle più iconiche dedicate all’organizzazione di eventi sportivi e musicali. Verizon offre un mix di expertise sia per le reti pubbliche sia per quelle private, un solido ecosistema tecnologico e un supporto in ambito 5G che consentono a leghe calcistiche, squadre e gestori di stadi di creare e offrire ai tifosi un’esperienza di prima categoria e di raggiungere i risultati operativi desiderati. Ad esempio, la vendita al dettaglio autonoma o senza casse, l’accesso velocizzato alla struttura e il servizio di analisi della folla.