Nozomi Networks e Mandiant: difesa senza compromessi

Nozomi Networks e Mandiant hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership globale per aiutare i clienti in ambito industriale ad anticipare, diagnosticare e rispondere alle minacce informatiche IT e OT nelle operazioni di business critiche.

Nell’ambito di questa collaborazione strategica, Mandiant ha esteso il numero di esperti certificati su Nozomi Networks all’interno del proprio team globale di risposta agli incidenti OT e utilizzerà le soluzioni di Nozomi Networks per approfondire analisi forensi e valutazioni degli incidenti. Le società stanno inoltre investendo in una nuova iniziativa che prevede un’attività congiunta di security research e condivisione di threat intelligence sulle minacce, oltre all’introduzione di programmi di risposta e valutazione degli incidenti pensati su misura per i clienti. Queste nuove iniziative rafforzano una relazione di fiducia iniziata nel 2016 con l’obiettivo di proteggere sistemi di controllo industriale.

Come sottolineato da Edgard Capdevielle, CEO di Nozomi Networks: «Quando si parla di sicurezza delle infrastrutture critiche, la capacità di riconoscere le minacce e rispondere rapidamente è necessaria per mantenere l’operatività. Ma affrontare i requisiti IT e OT è complesso e richiede collaborazione. Ecco perché abbiamo deciso di collaborare con Mandiant per riunire i migliori team e tecnologie di threat intelligence IT e OT del settore per ottenere la difesa più efficace possibile, senza compromessi».

Come aggiunto da Marshall Heilman, CTO di Mandiant Global: «Organizzazioni governative e infrastrutture critiche di tutto il mondo si affidano a Nozomi Networks e Mandiant per la cybersecurity. La nostra partnership rafforza le difese di sicurezza senza scendere a compromessi, in un momento in cui la resilienza operativa non è mai stata così importante».

Riconosciuta come leader di mercato nella sicurezza OT e IoT, Nozomi Networks è apprezzata per la visibilità operativa, il rilevamento avanzato delle minacce OT e IoT e la forza nelle implementazioni. Le soluzioni Nozomi Networks supportano oltre 89 milioni di dispositivi in migliaia di installazioni nei settori dell’energia, della produzione, dell’industria mineraria, dei trasporti, delle utility, dell’automazione degli edifici, delle smart city e delle infrastrutture critiche. I prodotti di Nozomi Networks possono essere implementati sia onsite che nel cloud e abbracciano i settori IT, OT e IoT per automatizzare le operazioni di asset inventory, visualizzazione e monitoraggio delle reti di controllo industriale attraverso l’uso innovativo dell’intelligenza artificiale. I casi d’uso vanno oltre la cybersicurezza e comprendono troubleshooting, asset management e manutenzione predittiva.

Combinando la loro leadership di mercato nella cybersecurity OT, IT e IoT, Nozomi Networks e Mandiant stanno offrendo alle organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche in tutto il mondo un nuovo livello di difesa informatica.