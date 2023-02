Defenx sceglie il cloud di Akamai

Defenx, divisione di BV Tech Group e partner di lunga data di Akamai Technologies, l’azienda di servizi cloud che abilita e protegge la vita online, ha scelto Akamai Connected Cloud, come fornitore cloud con costi ridotti, sinonimo di affidabilità, sicurezza e prestazioni su scala globale.

Defenx fornisce servizi di cybersecurity, content security e assistenza al mercato britannico tramite le soluzioni Akamai operando in diversi settori, tra cui quello musicale, dei beni di lusso e quello relativo alla formazione e alle risorse umane.

Il processo di transizione di Defenx verso Akamai Connected Cloud è risultato particolarmente agevole, con significativi vantaggi in termini di tempo e di costi. La migrazione dei carichi di lavoro è infatti stata ridotta da 4-5 giorni a sole 4-5 ore, risparmiando quasi il 60% sulle spese per il cloud. Per Defenx è stato semplice spostare gli archivi dei clienti, i carichi di lavoro e tutti i dati delle applicazioni. Anche l’infrastruttura di transcoding è stata notevole, con un approccio orientato al cliente.

Parlando della partnership con Akamai, Lino Gambella, CTO di Defenx e Fidogroup, ha sottolineato: “non è facile trovare un cloud provider che offre prezzi così competitivi, velocità di implementazione e un approccio alla sicurezza integrato. Ora è possibile fare davvero tutto con Akamai che diventa un unico punto di riferimento e siamo davvero entusiasti di continuare la collaborazione nel 2023″.

“Abbiamo un rapporto stretto e di fiducia con Akamai da oltre 15 anni”, aggiunge Giovanni Cicu, CEO di Defenx e Fidogroup. “Abbiamo iniziato come cliente e siamo poi diventati un partner d’élite, per cui Akamai è diventata un’estensione del nostro team. Crediamo che nulla sia impossibile e oggi Akamai può aiutarci a crescere su scala globale oltre a raggiungere e conquistare nuovi mercati”.

Per quanto riguarda i prossimi sviluppi, Akamai migrerà i carichi di lavoro nel cloud per BV Tech Group e Defenx offrirà Akamai Connected Cloud ai suoi clienti.