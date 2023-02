AVVERA gestisce il suo business con Quid Informatica

Raggiungere una sempre più efficace gestione dei servizi offerti ai clienti in tutte le aree di business (prestiti finalizzati, personali, per le banche e cessione del quinto). È questo l’obiettivo principale che ha condotto Avvera, società del Gruppo Credem specializzata nel finanziamento alle famiglie, a collaborare con Quid Informatica, impresa che realizza prodotti e soluzioni ICT (Information and Communication Technology) grazie all’uso delle tecnologie nella gestione e nel trattamento dell’informazione, per l’adozione della piattaforma Qinetic.

La piattaforma è stata sviluppata per coprire l’intero ciclo di vita dei processi di credito al consumo, in un continuum evolutivo che permetterà di usufruire di nuovi servizi e nuove opzioni.

Qinetic è una piattaforma per la gestione dei processi del credito. Ideata e sviluppata per supportare gli operatori del settore dei servizi finanziari nel processo di trasformazione digitale con un prodotto cloud-ready, assicurando la copertura dell’intero ciclo di vita dei processi di credito al consumo, dall’origination al post vendita, sino all’estinzione.

Qinetic consente di gestire le operazioni di circa 2.400 utenti. Giornalmente la piattaforma prende in carico in media 400 e ne liquida il 75%, rendendo i livelli di performance e i tempi di processo di Avvera molto più efficienti. Infine, questa nuova gestione del lavoro permette alla società di adattarsi ai cambiamenti e di ampliare le proprie funzionalità.

“La partnership con Quid è una sinergia importante per Avvera. La crescita reciproca dello strumento è il prodotto di una collaborazione attiva da entrambe le parti. Parte dell’innovazione della società passa dalla velocità con cui possiamo gestire tutti i processi e stiamo andando spediti verso quella direzione. Mi aspetto un miglioramento costante, certo di non essere deluso”, ha commentato Paolo Zavatti, condirettore generale di Avvera.

Chi è Quid Informatica

Fondata nel 1987, diretta da Stefano Bertoli e presieduta da Elio Catania, è partecipata dal fondo di private equity Equinox. Quid Informatica è considerata uno dei più validi fornitori di servizi a valore aggiunto per molte delle principali istituzioni bancarie e finanziarie italiane, ed è un punto di riferimento nel settore per le realtà che l’hanno scelta per supportarle nel processo di trasformazione digitale. La Società è specializzata nelle soluzioni per il settore del credito al consumo con la piattaforma Qinetic. Con sedi a Firenze, Milano, e poli operativi a Padova, Brescia, Udine (Quin) e Manerbio, Quid sta sviluppando un intenso piano di sviluppo territoriale nei settori finanziario e industriale. Nel 2021 il Gruppo ha generato ricavi per 37.6 milioni di euro, con un EBITDA di 8.6 milioni di euro ed annovera oltre 400 risorse fra dipendenti e collaboratori.