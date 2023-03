AMESPHERE: “Safety as a Service” per ambienti di lavoro

Si chiama “AMESPHERE” ed è un nuova piattaforma proprietaria “Safety a Service” in grado di ridisegnare il modo in cui le aziende affrontano il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro complessi.

A presentarla ufficialmente ci ha pensato AME – Advanced Microwave Engineering, tra i più importanti player internazionali attivi in ambito progettazione, sviluppo e realizzazione di soluzioni tecnologiche per la sicurezza sul lavoro per i settori industriale, logistico, tunneling e delle costruzioni.

Come spiegato in una nota ufficiale da Claudio Salvador, Owner e Presidente di AME: «Volevamo creare una nuova tecnologia in grado di elevare davvero gli standard di protezione e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, una piattaforma che potesse valutare oggettivamente i rischi di un determinato impianto o sito industriale in tempo reale. Le soluzioni oggi disponibili sul mercato non fanno affidamento su dati oggettivi ma si basano ancora su un sostanziale approccio soggettivo e, quindi, su interpretazioni puramente individuali. Con AMESPHERE siamo riusciti ad andare oltre e a sviluppare una piattaforma che consente di rilevare e analizzare solo i dati effettivamente significativi ai fini della valutazione del rischio e di agire, di conseguenza, in base a questi. Grazie alla loro qualità e agli algoritmi di analisi, la piattaforma AMESPHERE consente inoltre di ricavare informazioni utili al miglioramento non solo della sicurezza ma anche dell’efficienza complessiva delle operazioni in corso».

AMESPHERE pronta al debutto su scena internazionale

Con sede a Firenze e Stoccarda e uffici in Virginia, presente con una rete di oltre 1100 clienti e partner in oltre 20 paesi su tutti i continenti, AME – Advanced Microwave Engineering presenterà ufficialmente AMESPHERE al ProMAT, di scena a Chicago dal 20 al 23 marzo. La piattaforma vede i propri elementi strategici nell’elaborazione dati, nel cloud computing e nel coinvolgimento dei lavoratori e sarà fornita in modalità as a service.