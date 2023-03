SAP Datasphere semplifica la gestione dei dati dei clienti

SAP ha presentato SAP Datasphere, la soluzione di nuova generazione del suo portfolio per la gestione dei dati, che offre ai clienti un facile accesso ai dati pronti per il business lungo tutto il landscape dei dati. SAP ha inoltre annunciato partnership strategiche con aziende leader nel settore dei dati e dell’intelligenza artificiale – Collibra NV, Confluent Inc., Databricks Inc. e DataRobot Inc. – per arricchire SAP Datasphere e consentire alle aziende di creare un’architettura di dati unificata che combina in modo sicuro i dati delle soluzioni software SAP e non SAP.

Fino ad oggi, l’accesso e l’utilizzo di dati residenti in sistemi e luoghi diversi – tra fornitori di cloud, fornitori di dati e sistemi on-premise – rappresentava una sfida complessa. I clienti dovevano estrarre i dati dalle fonti originali ed esportarli in un repository centrale, perdendo nel frattempo l’importante contesto di business e recuperandolo solo attraverso progetti IT che richiedevano un’attenzione continua e comportavano spesso attività manuali. Con gli annunci di oggi, SAP Datasphere aiuta a eliminare questa criticità nascosta nella gestione dei dati, permettendo ai clienti di costruire un’architettura di dati per il business in grado di offrire rapidamente informazioni significative mantenendo intatti il contesto e la logica di business.

“I clienti SAP generano l’87% del commercio globale, i dati SAP figurano quindi tra gli asset aziendali più preziosi di un’organizzazione e si utilizzano nelle funzioni di business più importanti, dalla produzione alla supply chain, dalla finanza alle risorse umane e altro ancora”, ha dichiarato Juergen Mueller, Chief Technology Officer e membro dell’Executive Board di SAP. “Vogliamo aiutare i nostri clienti a fare il passo in avanti per integrare facilmente e con sicurezza i dati SAP con quelli non SAP provenienti da applicazioni e piattaforme di terze parti, sbloccando conoscenze e insight completamente nuovi per portare la trasformazione digitale a un altro livello”.

SAP Datasphere

Disponibile da oggi, SAP Datasphere è la nuova generazione della soluzione SAP Data Warehouse Cloud. Consente ai professionisti dei dati di fornire un accesso scalabile ai dati business mission-critical. Grazie a un’esperienza unificata per l’integrazione dei dati, la catalogazione dei dati, la modellazione semantica, il data warehousing, la federazione dei dati e la virtualizzazione dei dati, SAP Datasphere permette di distribuire i dati mission-critical, mantenendo contesto e coerenza di business, in tutto il panorama dei dati di un’organizzazione. SAP Datasphere è costruito su SAP Business Technology Platform (SAP BTP), che include solide funzionalità di sicurezza a livello enterprise, come la sicurezza dei database, la crittografia e la governance. Non sono necessari ulteriori passaggi o migrazioni da parte dei clienti di SAP Data Warehouse Cloud, che potranno beneficiare delle nuove funzionalità di SAP Datasphere nel loro ambiente di prodotto. La nuova funzionalità include la catalogazione dei dati che scopre, gestisce e regola automaticamente i dati; la replicazione dei dati semplificata per fornire i dati e i loro costanti aggiornamenti in tempo reale; e la modellazione dei dati migliorata che preserva il ricco contesto aziendale dei dati nelle applicazioni SAP. Sono previste ulteriori funzionalità di integrazione delle applicazioni che collegano dati e metadati dalle soluzioni cloud di SAP a SAP Datasphere.

Messer Americas, azienda leader nel settore del gas industriale e medicale nel Nord e Sud America, aveva bisogno di un accesso semplice e sicuro ai dati provenienti da soluzioni SAP e non SAP per rafforzare il processo decisionale basato sui dati e liberare le risorse IT per concentrarle su altre attività strategiche. Con SAP Datasphere, Messer Americas è riuscita a costruire un’architettura di dati moderna che mantiene il contesto dei dati aziendali.

“SAP Datasphere semplifica il nostro panorama di dati, dandoci maggiore fiducia nei dati con cui lavoriamo ogni giorno, in modo da poter rispondere meglio alle esigenze del business”, ha dichiarato David Johnston, Chief Information Officer di Messer Americas. “Siamo in grado di reagire più rapidamente ai cambiamenti emergenti della domanda e dell’offerta, con conseguente miglioramento della gestione delle scorte, del servizio clienti e dell’ottimizzazione della nostra supply chain”.

Partnership strategiche

SAP e i suoi nuovi partner open-data aiuteranno centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo a prendere decisioni critiche informate e basate su enormi quantità di dati. I partner strategici di SAP mettono a disposizione i punti di forza unici dei loro ecosistemi e consentono ai clienti di combinare tutti i loro dati come mai prima d’ora.

“Tutti vogliono accedere ai dati SAP, quindi sfruttare le partnership tra i fornitori di tecnologia è assolutamente necessario per una strategia dei dati completa”, ha dichiarato Dan Vesset, group vice president of data and analytics market research, IDC. “Oggi le organizzazioni vivono in un mondo in cui il panorama dei dati multi-cloud, multivendor, off- e on-premise è la norma. SAP sta adottando un nuovo approccio collaborando con un gruppo selezionato di partner leader, trattando i dati di terze parti come cittadini di prima classe per soddisfare meglio le esigenze dei clienti”.

I partner iniziali includono:

· Collibra ha in programma un’integrazione su misura con SAP, che consentirà ai clienti di realizzare una strategia di governance aziendale costruendo un catalogo di dati completo, con una cronologia dell’intero data landscape, sia SAP che non SAP. Collibra rende i dati attendibili e accessibili in tutta l’organizzazione.

· Confluent prevede di collegare la sua piattaforma di streaming dei dati, permettendo alle aziende di sbloccare dati di business preziosi e di connetterli con applicazioni esterne in tempo reale. L’offerta cloud-native di Confluent è la piattaforma fondamentale per i dati in movimento, che consente il flusso ininterrotto di dati in tempo reale da varie fonti all’interno di un’organizzazione.

· I clienti di Databricks hanno la possibilità di integrare il loro Data Lakehouse con il software SAP, in modo che i dati possano essere condivisi mantenendo la semantica, semplificando così il proprio data landscape.

· DataRobot permette ai clienti di sfruttare le funzionalità di machine learning multimodale su SAP Datasphere e di immetterle direttamente nell’architettura dei dati aziendali su qualsiasi piattaforma cloud.