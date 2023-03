Security aziendale Integrata: nasce un nuovo osservatorio

A conferma che i rischi per le imprese non sono solo di natura cyber, nasce il primo Osservatorio sulla security aziendale Integrata.

Promosso da AIPSA, l’Associazione Italiana dei Professionisti della Security Aziendale e da The European House – Ambrosetti, l’Osservatorio avrà un obiettivo ben preciso: monitorare, codificare e pesare periodicamente le variabili che mettono a rischio l’operatività delle aziende, sia quelle più grandi, anche fornitrici di servizi strategici per il sistema-Paese, sia le PMI. Uno strumento che non si limiterà a prendere in considerazione singole minacce o singoli aspetti della security aziendale, ma che indagherà, periodicamente e almeno una volta all’anno, le cause di potenziali instabilità a 360°.

Come sottolineato da Alessandro Manfredini, presidente di AIPSA: «La sicurezza delle imprese è un bene comune che deve essere perseguito in maniera sistematica, attraverso un approccio olistico. Il mondo nel quale viviamo è talmente complesso e schizofrenico, che è insensato pensare di agire per compartimenti stagni, affrontando una minaccia alla volta. Se vogliamo predisporre piani di security realmente in grado di garantire la continuità dei servizi a cittadini, imprese e istituzioni, è necessario dotarsi di uno strumento di monitoraggio delle evoluzioni dei fattori di rischio. Oggi infatti, come ha sottolineato il DIS nella sua relazione annuale, le principali minacce per il sistema Paese derivano dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina, ma tra qualche mese potremmo trovarci di fronte a uno scenario completamente differente, con nuovi fattori di rischio e nuove esigenze di sicurezza. Per questo dobbiamo partire da dati certi, univoci e codificati».

A sua volta, come aggiunto da Alberto Capuano di The European House – Ambrosetti: «Da oltre 40 anni, The European House – Ambrosetti si impegna a stimolare il confronto tra i diversi attori del sistema socioeconomico e a generare proposte di intervento su problematiche rilevanti per l’Italia. Tra le priorità del nostro Paese, la tutela della sicurezza delle imprese riveste un ruolo di primo piano, e siamo convinti che la messa a fattor comune dell’esperienza dei Professionisti del settore possa fornire importanti benefici in questo ambito. Per questo motivo, abbiamo deciso con Aipsa di creare l’Osservatorio sulla security aziendale Integrata. Grazie a questo strumento, intendiamo offrire una piattaforma di condivisione delle valutazioni effettuate dalle aziende in merito al rischio aziendale, connesso alle principali categorie di minacce. Questo permetterà ai partecipanti di confrontarsi con le sensibilità dei diversi professionisti del settore, e avere un supporto oggettivo per orientare le priorità di azione sia a livello di singola azienda che di sistema, sempre nel pieno rispetto della riservatezza delle informazioni. Siamo convinti che nel tempo l’Osservatorio sulla security aziendale Integrata possa divenire un importante strumento di supporto per la tutela della sicurezza delle imprese italiane e più in generale di sensibilizzazione al tema».

Ciò che oggi spaventa le imprese non sono soltanto i cyber criminali, particolarmente attivi contro l’Italia dopo lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina, ma un insieme di fattori. Secondo una survey condotta da AIPSA, l’82,5% dei responsabili della sicurezza delle aziende che operano in settori importanti per l’economia nazionale, vede, tra gli altri, nei disastri naturali e negli eventi climatici estremi, sempre più frequenti, il principale pericolo per la continuità lavorativa. Insieme all’instabilità politica che sta dilagando in molte aree del mondo.