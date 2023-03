Infor CloudSuite per la trasformazione aziendale di Jacuzzi

Jacuzzi Brands ha scelto la soluzione Infor CloudSuite Industrial Enterprise per standardizzare i processi aziendali e ottimizzare l’esperienza clienti, migliorando l’accuratezza delle scorte e l’efficienza della supply chain.

“Per noi è stata un’opportunità straordinaria per mostrare l’impegno che abbiamo dedicato al progetto, la nostra esperienza nel settore e il talento dei nostri team“, ha dichiarato Ed Allen, EVP e General Manager di Infor. “Jacuzzi è cresciuta e si è resa conto di non poter più raggiungere i propri obiettivi di business seguendo il percorso attuale, basato su soluzioni diverse in strutture diversificate, che ha portato a un sistema scollegato e non integrato. Per Jacuzzi era importante che le capacità aziendali interfunzionali fossero disponibili sulla stessa piattaforma, unificando l’azienda attraverso un insieme coerente di soluzioni e tecnologie. Abbiamo sviluppato una partnership di valore con un leader di settore innovativo che siamo felici di affiancare in un futuro di sicuro successo“.

Fondata nel 1956, Jacuzzi Brands è leader del mercato europeo delle spa ed è co-leader nell’area statunitense. Produttore globale di spa, vasche da bagno, vasche idromassaggio, vasche a immersione, cabine da bagno e prodotti e accessori per il bagno, opera attraverso i brand Jacuzzi®, Sundance®, Dimension One Spas®, Hydropool®, ThermoSpas® e BathWraps®. Il marchio di punta dell’azienda, Jacuzzi®, è il più conosciuto al mondo per le spa e i bagni idroterapici.

Cliente di Infor dal 1985, Jacuzzi utilizzava l’ERP Infor on-premises in molti stabilimenti in tutto il mondo. Nel 2019, la direzione di Jacuzzi si è resa conto che la situazione esistente non avrebbe supportato la crescita dell’azienda. In particolare, Jacuzzi aveva la necessità di migliorare la gestione delle scorte e ridurne i livelli, oltre a ottimizzare l’efficacia della supply chain e l’esperienza cliente. Dopo un’analisi che ha coinvolto diversi fornitori, l’azienda ha scelto Infor CloudSuite Industrial Enterprise.

“Eravamo convinti che non saremmo stati in grado di raggiungere i nostri obiettivi di business e di redditività utilizzando le nostre piattaforme legacy“, ha dichiarato Brian Pierson, global chief operating officer di Jacuzzi Brands. “Uno dei vantaggi di Infor è la facilità con cui si lavora insieme. Hanno creato un team di persone che ci ha supportato durante tutto il percorso di trasformazione aziendale dimostrandoci di avere la soluzione giusta per la nostra azienda.”