Giustizia predittiva in ambito tributario: arriva la prima app con AI

Per rispondere alla necessità di ottimizzazione delle performance dei commercialisti e dei professionisti fiscali, dopo One FISCALE Experta Iva, Wolters Kluwer ha integrato la nuova funzionalità Giurimetria in One FISCALE Experta Fiscale Accertamento e Riscossione. Si tratta a tutti gli effetti della prima applicazione di giustizia predittiva che, utilizzando modelli di intelligenza artificiale alla ricerca giurisprudenziale, consente di trovare velocemente le sentenze su casi simili, aiutando a ipotizzare l’esito di un contenzioso.

One FISCALE Giurimetria è un sistema di ricerca giurisprudenziale completamente nuovo che aiuta i professionisti a prevedere gli esiti del contenzioso su una specifica controversia. La ricerca, infatti, non è più impostata per parola ma per fattispecie, argomenti, casistiche.

One FISCALE Giurimetria analizza le sentenze più simili al caso in oggetto, consentendo al Commercialista e al Consulente fiscale di definire la strategia operativa in un contesto di minore incertezza, valutare meglio le probabilità di successo o i rischi di insuccesso e condividere ogni decisione con il cliente in modo più consapevole.

“In Italia ci sono 4 milioni di imprese e 110 mila commercialisti che offrono loro assistenza e consulenza. Sono questi i dati che emergono da uno studio realizzato dall’Osservatorio Permanente dell’Università di Torino a febbraio 2022 che delineano il quadro di una professione che ha sempre più necessità di evolversi e investire in innovazione per essere competitiva. Dall’analisi, emergono dei numeri che devono farci riflettere – sottolinea Antonella Loporchio, Vice President Product Marketing di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia. – Basti pensare che, nonostante l’adozione di nuove tecnologie sia un passo indispensabile per rendere più efficiente il lavoro, il 78% del panel dichiara di non conoscere tutte le funzionalità delle soluzioni digitali utilizzate e il potenziale che le nuove tecnologie hanno sulla crescita delle opportunità di business. Un problema che si può risolvere scegliendo con attenzione gli strumenti per svolgere al meglio la propria professione.”

La funzionalità Giurimetria in Experta Fiscale Accertamento e Riscossione e in Experta Fiscale IVA per una giustizia predittiva dispone di una navigazione guidata, step by step dalla chatbot, semplice e intuitiva. La sintesi grafica propone uno spaccato dinamico, in termini numerici e statistici, degli orientamenti giurisprudenziali sulla specifica materia preselezionata.

Completata la ricerca, è possibile accedere alla lista delle sentenze che vengono proposte sulla base dell’esito del giudizio relativo alla singola parte (sentenze vinte/perse/parziali). In questo modo, la ricerca giurisprudenziale da complessa e dispersiva diventa veloce, efficace e puntuale. One FISCALE Experta Fiscale ampliando la disponibilità della funzione Giurimetria anche ad Accertamento e Riscossione aumenta il valore in termini di livello di specializzazione e innovazione che gli Experta aggiungono all’offerta One Fiscale sia per i già clienti che per i nuovi.