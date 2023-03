Gestione dell’inventario: Colt sceglie Amdocs

Amdocs è stata ufficialmente ingaggiata da Colt Technology Services per la realizzazione di una piattaforma globale di gestione dell’inventario.

Obiettivo dichiarato dall’azienda specializzata nella fornitura di infrastrutture digitali: digitalizzare e automatizzare la propria rete globale e l’inventario dei servizi offerti così da migliorare anche l’intera customer experience.

La nuova soluzione Amdocs Resource Manager (ARM), infatti, rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di digitalizzazione intrapreso da Colt Technology Services, sempre più finalizzato a offrire un’esperienza eccezionale ai dipendenti e ai propri clienti, in ottica CX.

Perché puntare a una piattaforma globale di gestione dell’inventario

In particolare, questo nuovo progetto di lungo termine consentirà – attraverso un’unica piattaforma globale connessa di gestione dell’inventario – di apportare ampi miglioramenti alla fornitura di servizi digitali di rete dando la possibilità di fornire modifiche al provisioning, pianificazione della capacità e servizio di risoluzione dei guasti.

Inoltre, la nuova piattaforma globale di gestione dell’inventario consentirà ai clienti Colt di disporre di maggiori opzioni self-service per gestire in maniera completamente autonoma le proprie modifiche all’infrastruttura.

Le aziende di oggi, infatti, si aspettano esperienze agili, illimitate e on-demand, che richiedono letteralmente di re-immaginare ciò che la rete può davvero offrire. Secondo quanto dichiarato in una nota ufficiale da Ash Surti, EVP – Technology and Security, Colt Technology Services: “Il portafoglio di reti basate su software garantisce che Colt sia in grado di soddisfare queste aspettative aziendali diverse e in continua evoluzione, oggi e in futuro”.

Sempre Colt Technology Services ha, infine, fatto sapere che la nuova soluzione Amdocs Resource Manager (ARM) di Amdocs (società quotata al NASDAQ Global Select Market, che ha registrato un fatturato di 4,58 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2022), aiuterà Colt “a far vivere ai clienti e ai dipendenti le esperienze migliori, ad attrarre talenti di nuova generazione e a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità”.