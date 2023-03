Cloud per la PA: Consip attiva il lotto 2

Dopo l’offerta per la cybersecurity, con l’attivazione del lotto 2 – dedicato ai servizi di demand & PMO – si completa l’offerta cloud per la PA di Consip nell’ambito dell’Accordo Quadro “Servizi applicativi in ottica cloud e PMO ed. 2”, che mette a disposizione delle PA contratti “pronto all’uso” del valore complessivo di 3,2 mld/€, utilizzabili anche per gli acquisti finalizzati alla realizzazione dei progetti del PNRR.

L’iniziativa si colloca nel Piano delle Gare Strategiche ICT definito da Agid e Dipartimento per la trasformazione digitale ed è rivolta in particolare alle PA Centrali, con l’obiettivo di fornire servizi digitali incentrati sui cittadini e sulle imprese e di favorire la cittadinanza digitale, semplificando e armonizzando la relazione tra le PA, sostenendo la migrazione al cloud e promuovendo l’interoperabilità tra i sistemi pubblici.

Dopo l’attivazione del lotto 1 per i servizi applicativi, è ora disponibile anche il lotto 2 (valore 210 mln/€), che ha per oggetto servizi di demand e PMO (Program Management Officer), finalizzati a supportare l’Amministrazione nel governo dei servizi applicativi in ottica cloud, quali:

Project Management – supporto nella pianificazione, coordinamento e gestione delle attività progettuali.

supporto nella pianificazione, coordinamento e gestione delle attività progettuali. Supporto al Monitoraggio – supporto alla verifica e al monitoraggio delle attività dei contratti inerenti i servizi applicativi.

supporto alla verifica e al monitoraggio delle attività dei contratti inerenti i servizi applicativi. Change Management – supporto metodologico, progettuale e gestionale per l’attuazione di cambiamenti organizzativi della PA.

supporto metodologico, progettuale e gestionale per l’attuazione di cambiamenti organizzativi della PA. Demand Management – supporto finalizzato alla definizione, raccolta e organizzazione delle esigenze progettuali e di evoluzione dei processi connessi ai servizi applicativi.

supporto finalizzato alla definizione, raccolta e organizzazione delle esigenze progettuali e di evoluzione dei processi connessi ai servizi applicativi. Customer Satisfaction – servizio di rilevazione e misurazione della Customer Satisfaction, verso l’utente finale, sia interno che esterno, relativamente all’erogazione dei servizi applicativi

Al pari del Lotto 1, anche il Lotto 2 utilizza l’innovativo meccanismo di attivazione progressiva del valore contrattuale in tranche e di attribuzione di quote per ciascun aggiudicatario (vedi elenco in allegato) tramite il quale gli ordinativi sono indirizzati ai fornitori a rotazione, secondo l’ordine di graduatoria. In questo modo viene garantita alla PA la massima tempestività nell’attivazione dei servizi e ai fornitori l’aumento delle opportunità di mercato.

Insieme ai contratti Public Cloud Saas, Data management e Digital transformation (già attivi), l’iniziativa “Servizi applicativi in ottica cloud” (nelle sue due edizioni) costituisce un pacchetto di gare Consip per accompagnare la PA nell’evoluzione dei propri sistemi informativi in termini di digitalizzazione dei servizi, dei processi, di evoluzione delle infrastrutture fisiche e immateriali, della sicurezza e della interoperabilità.

ELENCO AGGIUDICATARI AQ “SERVIZI APPLICATIVI E PMO IN OTTICA CLOUD (ed.2)” – LOTTO 2