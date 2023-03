Cresce l’offerta di sicurezza Trend Micro per la PA.

Il vendor ha, infatti, annunciato di essere ufficialmente presente nel catalogo dell’Accordo Quadro Consip ID2367 “Cybersecurity 2 – Sicurezza ‘on premise’ – Protezione perimetrale, endpoint e anti APT”, ossia Anti-Advanced Persistent Threat.

L’inserimento nel catalogo Consip certifica, ancora una volta, l’impegno di Trend Micro nel contribuire costantemente alla sicurezza dell’intero ecosistema nazionale dal pubblico al privato.

Stando a quanto sottolineato in una nota ufficiale da Trend Micro, le convenzioni Consip rappresentano lo strumento migliore, più efficace, rapido e conveniente, per le Pubbliche Amministrazioni italiane, di accedere a un vasto catalogo di beni e servizi a prezzi competitivi e da oggi si arricchiscono di un ampio parco di strumenti e servizi di cybersecurity in grado di rendere il lavoro dei propri dipendenti e i servizi erogati ai cittadini sempre più protetti, efficienti e al passo con i tempi.

Sicurezza Trend Micro per la PA in diverse categorie

Nel dettaglio, Trend Micro è l’unico fornitore di soluzioni di cybersicurezza presente contemporaneamente nelle seguenti categorie previste dall’Accordo Quadro Consip ID2367:

– Endpoint Protection Platform / Endpoint Detection & Response

– Server Protection Platform

– Protezione Anti-Advanced Persistent Threat

“Grazie all’accordo quadro con la piattaforma unificata di cybersecurity di Trend Micro, le Pubbliche Amministrazioni di ogni dimensione potranno proteggere dalle minacce informatiche le infrastrutture IT, le postazioni e il lavoro dei dipendenti, oltre ai server e alle piattaforme con cui vengono erogati i servizi al pubblico” ha dichiarato Valerio Coletti, Senior System Integrators & Alliances Manager Trend Micro Italia. “La piattaforma di cybersecurity di Trend Micro si caratterizza anche per le integrazioni strategiche con terze parti e questo permette un’efficacia ancora maggiore nel proteggere la vita digitale di tutti i cittadini”.

D’altra parte, Trend Micro supporta, da sempre, le Pubbliche Amministrazioni italiane nel percorso di cybersecurity e di contrasto alle minacce informatiche.