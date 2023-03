Una Data and AI Console per gestire i dati dei clienti

Kyndryl ha presentato al mercato la Kyndryl Data and AI Console, una nuova soluzione che integra le data operation, offre ai clienti un modo migliore per facilitare flussi di dati senza soluzione di continuità e consente una data delivery affidabile, in modo da prendere decisioni più rapide e informate.

Costruita con un service plane unificato, la Kyndryl Data and AI Console offre alle aziende una dashboard con una visione unificata del ciclo di vita e del patrimonio dei dati, aumentando la solidità della pipeline e l’osservabilità dei dati stessi. Grazie a queste funzionalità, le organizzazioni ora possono monitorare e gestire i propri dati dalla creazione al loro utilizzo, ottenendo il giusto supporto nella mitigazione proattiva dei rischi e nel miglioramento della data governance, prevedendo irregolarità e incidenti. La console mette inoltre a disposizione cataloghi di dati, tagging automatizzato e la capacità di tracciare il percorso dei dati, offrendo all’intera azienda l’accesso a dati di alta qualità e migliorando al contempo l’affidabilità e la fiducia.

“Le aziende desiderano sfruttare maggiormente gli insight nei loro processi decisionali e la Kyndryl Data and AI Console contribuisce a trasformare questo desiderio in realtà”, afferma Nicolas Sekkaki, Applications, Data and AI global practice leader di Kyndryl. “La console dà alle organizzazioni la possibilità di operare in modo più efficiente grazie a una visione unificata dei dati, del loro percorso e del loro ciclo di vita, attraverso un’unica soluzione”.

Grazie a un’architettura aperta, la Kyndryl Data and AI Console può integrarsi nell’ambiente tecnologico esistente, sfruttando gli investimenti già effettuati e continuando a supportare il percorso di modernizzazione di clienti che operano con un approccio sempre di più data-driven.

D’altra parte, se è vero che gli input determinano gli output e che i dati continuano a dimostrare di essere al centro di tutto, l’osservabilità e la governance dei dati lungo tutto il loro ciclo di vita è fondamentale.

Grazie al suo piano di servizi personalizzati e unificati, la console di Kyndryl per i dati e l’intelligenza artificiale è in grado di supportare le aziende a fare proprio questo e molto di più.