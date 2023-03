Per app di successo in ambiente multi-cloud

Nel contributo che vi proponiamo qui di seguito, Sabino Trasente, Business Solution Strategy Director SEMEA VMware, racconta i quattro fattori chiave oggi capaci di determinare app di successo in ambiente multi-cloud.

Buona lettura.

Il nuovo report VMware dal titolo “CIO Essential Guidance: Modernizing Applications in a Multi-Cloud World” delinea i quattro fattori chiave che influenzano il successo delle app moderne negli ambienti multi-cloud di oggi.

Rendere gli sviluppatori sempre più veloci

Non è un segreto che le migliori applicazioni vengano create dagli sviluppatori più talentuosi, quindi è fondamentale essere in grado attrarre e trattenere i migliori talenti del settore. Secondo un recente sondaggio di Forrester, il 69% dei manager concorda sul fatto che una buona esperienza degli sviluppatori (DevEx) si traduce in una migliore esperienza del cliente (CX)[1]. In effetti, è chiaro che la DevEx abbia un impatto diretto sulla CX: il 45% dei responsabili IT ha osservato che gli sviluppatori rilasciano il software di mese in mese o a un ritmo mediamente più veloce[2].

Con una posta in gioco così alta, è fondamentale mettere gli sviluppatori nella posizione di fare ciò che meglio sanno fare, ovvero scrivere del buon codice. Troppo spesso, tuttavia, alcune barriere impediscono che ciò avvenga. Piattaforme e strumenti legacy “ingombranti” rallentano l’attività degli sviluppatori. Per questo i CIO devono eliminare gli attriti dall’infrastruttura di sviluppo sottostante e creare un ambiente in cui i team possano concentrarsi a pieno sul raggiungimento dei propri obiettivi.

Questo può includere la creazione di flussi di lavoro agili e l’automatizzazione dei processi manuali, dei passaggi di consegne, del provisioning e persino delle riunioni e delle pratiche burocratiche. L’adozione di una piattaforma di sviluppo cross-cloud in grado di programmare e i codici preferiti dagli sviluppatori, compresi i prodotti open-source preselezionati, aumenterà la velocità, migliorerà la DevEx liberando così l’innovazione.

Abbracciare la gestione unificata del cloud

Nonostante tutti i vantaggi degli ambienti di sviluppo multi-cloud, se non si è in grado di gestire facilmente il proprio patrimonio cloud, non se ne stanno sfruttando appieno i benefici. Ad esempio, si potrebbero sottoutilizzare risorse di un determinato cloud provider, mentre si sta sfruttando al massimo quelle di un altro. Inoltre, la mancanza di visibilità comporta un rischio maggiore.

Una strategia vincente per app di successo consiste nello scegliere il miglior cloud provider per ogni applicazione, sia che si tratti di una piattaforma applicativa per gli sviluppatori, di un’applicazione di osservabilità per la gestione del rischio e di automazione per le operazioni. Questo approccio riduce la complessità operativa e presenta opportunità di maggiore governance, risparmio e gestione del rischio.

La sicurezza come servizio integrato

Un approccio alla sicurezza Shift-Left, ossia l’integrazione di funzioni che rafforzano la sicurezza nell’intera pipeline delle app – dalla fase di costruzione fino alla distribuzione e all’ottimizzazione – è essenziale nel complesso panorama delle minacce di oggi. Questo approccio, unito a una piattaforma di sicurezza unificata e a principi di sviluppo moderni, riduce i rischi e consente di identificare più rapidamente vulnerabilità e problemi.

Quando i controlli di gestione della sicurezza risiedono in una piattaforma centrale, i CIO possono gestire meglio i rischi, la compliance e altro ancora nell’ambito della loro strategia cloud complessiva, che abbraccia l’intero processo di sviluppo delle applicazioni e i processi operativi.

Adottare un approccio Platform-as-a-Product

L’unificazione delle piattaforme è di vitale importanza per il successo delle applicazioni moderne nel mondo multi-cloud. Il funzionamento di queste piattaforme dovrebbe essere della massima importanza, considerandole come il prodotto effettivo in grado di fare funzionare l’azienda. Considerando le proprie piattaforme multi-cloud unificate come motori di innovazione, crescita e protezione dei dati e gestendole come un prodotto, è possibile ripensare il modo in cui si assegnano le priorità e gestiscono app e patrimonio cloud. Con un approccio di tipo Platform-as-a-Product, è decisamente più facile avere una maggiore visibilità e concentrarsi sul quadro generale.

…Mettere insieme ogni singolo pezzo

Con quasi il 75% delle aziende che operano su più cloud pubblici[3], è chiaro che gli sforzi di modernizzazione devono essere eseguiti in modo strategico. I CIO che hanno affrontato con successo questo ambito hanno ottenuto risparmi sui costi, crescita dei ricavi e miglioramento dell’innovazione. Si sono presi il tempo necessario per standardizzare le funzioni tra i vari cloud, hanno scelto i cloud che meglio soddisfano le esigenze delle loro applicazioni utilizzando piattaforme unificate in grado di offrire un controllo aziendale continuo su tutti i cloud provider. Così facendo hanno migliorato la DevEx per sfruttare al meglio una delle loro risorse più importanti: i team di sviluppo.

[1] Forrester, An Executive’s Checklist To Fostering A Strong Developer Experience For Business Growth, luglio 2022

[2] VMware Executive Pulse, Enterprise Technology Executives. FY23 Q4

[3] The Power of “And” in the Multi-Cloud Era, Inc., luglio 2022