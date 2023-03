HAVI sceglie il Cloud di Infor per ottimizzare le attività di magazzino e i livelli di efficienza

HAVI Group , azienda globale che innova, ottimizza e gestisce le supply chain dei principali marchi di ristorazione, ha implementato Infor WMS, soluzione di warehouse management di Infor, in ambiente cloud.

HAVI prevede di implementare Infor WMS in oltre 50 dei suoi centri di distribuzione in Europa e Giappone, entro la fine del 2026, con l’obiettivo di contribuire a migliorare costantemente il servizio, l’efficienza e la resilienza operativa da queste sedi.

Dopo un anno di ricerca, HAVI ha scelto Infor WMS, riconoscendo i punti di forza della sua architettura tecnologica all’avanguardia, che garantisce in ogni momento i più elevati standard di sicurezza informatica, disponibilità del servizio 24 ore su 24, efficienza operativa ottimale e la sicurezza e la tracciabilità degli alimenti lungo tutta la supply chain. HAVI intende inoltre sfruttare le funzionalità avanzate di gestione delle operazioni di magazzino e di pianificazione delle risorse, che includono la visualizzazione in 3D e un approccio all’esecuzione data-driven.

HAVI ha trovato in Infor il partner perfetto perché il cloud multi-tenant, disponibile su AWS (Amazon Web Services), fornisce tutti gli aggiornamenti su base mensile, garantendo che Infor WMS sia sempre aggiornato. La soluzione di warehouse management consente di monitorare e controllare visivamente i processi degli ordini; mentre le capacità e le carenze di risorse possono essere visualizzate in tempo reale, consentendo di accelerare l’allocazione delle risorse in base alle necessità. Inoltre, la pianificazione e la gestione della forza lavoro sono integrate con Infor WMS, consentendo una gestione più efficace ed efficiente dei requisiti di servizio, affinché il software possa essere utilizzato per gestire e contabilizzare in modo olistico tutte le attività del centro di distribuzione.

“Infor WMS offre molte funzionalità che ci permettono di rispondere alle esigenze in evoluzione dei nostri clienti, con una maggiore standardizzazione e una pianificazione ed un’esecuzione più avanzate. Vediamo anche l’opportunità di aumentare le nostre performance operative adottando nuove tecnologie e automazione, che possono contribuire a rendere il luogo di lavoro ancora più sicuro e a migliorare l’esperienza dei dipendenti”, afferma Rafael Gomez, HAVI SVP, supply chain operations e freight management.

“Alla luce dell’attuale crisi economica, è sempre più evidente l’importanza fondamentale che ricoprono le supply chain nell’economia globale. Per questo motivo, siamo lieti di dare il benvenuto a HAVI come nostro cliente”, ha dichiarato Wolfgang Kobek, Infor EVP & general manager per l’international. “Siamo consapevoli della fiducia che ci viene accordata, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza informatica, e siamo orgogliosi di poter soddisfare con la nostra soluzione le esigenze in costante evoluzione delle supply chain di oggi e di domani”.