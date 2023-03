La “Pace Fiscale” in una corsia privilegiata

La “Pace Fiscale” introdotta con la Legge di Bilancio 2023 ha qualche esigenza: rapidità e ordine. La sua esecuzione deve portare benefici al contribuente (e allo Stato) senza incidere particolarmente sul flusso operativo dei commercialisti. Perché a loro verrà demandata l’esecuzione della pratica.

Come essere rapidi, ordinati ed efficaci? Alla domanda, che migliaia di commercialisti si pongono, risponde Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia con il rinnovamento e allargamento di TuttoTel, un software fondamentale per l’efficienza dello studio.

La gestione automatizzata è alla base dei concetti di rapidità, ordine, efficienza ed efficacia.

Il nuovo modulo “Rottamazione Quater” consente di scaricare l’insieme delle cartelle per i contribuenti di cui il professionista possiede la delega, di creare l’archivio corrispondente, di verificare, tramite lista, ciò che l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AER) stralcerà in automatico e di stimare il fabbisogno finanziario corrispondente all’adesione.

La stima è necessaria per la verifica se il contribuente è in grado di sostenere il pagamento in un’unica soluzione o ratealmente e per evitare il rischio di decadere dall’agevolazione.

L’importo effettivamente dovuto sarà poi comunicato direttamente dall’AER.

Altri nuovi moduli che accrescono le capacità di automatismi digitali di TuttoTel sono “Agenzia Scrive” e “Civis”.

Il servizio “Agenzia Scrive” consente, per tutte le tipologie di adempimento previste, di prelevare le lettere di invito alla compliance, le comunicazioni di irregolarità e le lettere di compliance per anomali versamenti periodici IVA.

“Civis” consente di richiedere chiarimenti e/o di trasmettere la documentazione richiesta dall’ufficio per l’istanza di modifica della delega per gli F24, per l’assistenza sulle comunicazioni o avvisi telematici di irregolarità e sulle cartelle di pagamento e per l’assistenza per il controllo formale della dichiarazione.

Una serie di adempimenti previsti dalla Legge di Bilancio che, attraverso il potenziamento digitale di TuttoTel, Wolters Kluwer Tax & Accounting rende automatici.

Pochi comandi, molta intelligenza digitale diffusa, facilità di gestione, usabilità; ecco le principali caratteristiche del rinnovato TuttoTel, adeguato alla nuova Legge di Bilancio e pronto alla “Pace Fiscale”.

La necessaria velocità digitale e l’indispensabile correttezza dei processi hanno trovato la corsia preferenziale in questa rinnovata soluzione di Wolters Kluwer.