Dati integri sempre con una corretta strategia di backup

Dati integri sempre non sono una chimera. In occasione del World Backup Day, che si celebra ogni anno il 31 marzo, Toshiba è tornata a sottolineare l’importanza di avere una strategia di backup ben definita per assicurare l’integrità a lungo termine dei dati archiviati.

La quantità di dati che ognuno di noi accumula al giorno d’oggi, infatti, è enorme: foto, contenuti video, musica e giochi che devono essere facilmente accessibili e adeguatamente conservati.

“Alcune ricerche hanno dimostrato che la minoranza delle persone esegue regolarmente il backup dei propri dati e il fatto più preoccupante è che la maggior parte non lo fa mai, esponendo i dati a significativi rischi. Abituare gli utenti a effettuare periodicamente il backup, permette di attenuare la prospettiva di una perdita dei dati irrecuperabile”, ha dichiarato Irina Chan, Specialist Product Marketing Management, Toshiba Electronics Europe GmbH.

I motivi per cui effettuare il backup sono numerosi e diversi, tra i più importanti:

I dispositivi informatici, come smartphone e tablet, possono essere rubati o smarriti, insieme a tutti i dati contenuti.

Possono verificarsi gravi malfunzionamenti, soprattutto verso la fine del ciclo di vita del device.

Le minacce informatiche sono ormai presenti su un’ampia percentuale di computer: i dati di Statista indicano che il numero di attacchi malware rilevati su base annua è prossimo a raggiungere i 6 miliardi.

I file salvati possono essere facilmente eliminati per errore.

“Non esiste un’unica soluzione per affrontare il backup e avere dati integri sempre. Sono molti i fattori da prendere in considerazione prima di determinare la frequenza, i metodi più adatti e la collocazione delle risorse di storage. È necessario decidere quale supporto utilizzare. Gli hard disk esterni sono un’alternativa più affidabile, capiente e rapida rispetto alle chiavette USB. Budget, prestazioni, capacità, interoperabilità e sicurezza influiscono sulla scelta dell’HDD, così come design e dimensioni. Inoltre, scegliendo un modello che supporta il backup automatico, l’utente, una volta configurata la frequenza dell’archiviazione, non dovrà più preoccuparsene”, ha aggiunto Irina Chan.

Toshiba fornisce alcuni consigli utili per massimizzare l’efficacia del backup e avere dati integri sempre: