Radiflow fa crescere l’offerta OT security di FINIX

FINIX Technology Solutions e Radiflow hanno firmato un’importante accordo di collaborazione nel segno della sicurezza OT.

La partnership si inserisce fra le iniziative proposte da FINIX per rafforzare il proprio posizionamento strategico quale consulente di infrastrutture e piattaforme digitali. In questo processo, FINIX conta sull’eccellenza dei prodotti e delle soluzioni Fujitsu, il principale fornitore di infrastrutture tecnologiche e di servizi di gestione di datacenter e architetture cloud a livello globale, di cui è rappresentante esclusivo per l’Italia.

Radiflow è un fornitore di soluzioni di sicurezza e resilienza per l’Operational Technology (OT), con cui si intende l’uso di hardware e software per il controllo di dispositivi industriali (in settori quali il manufacturing, l’energia, l’edilizia o il medicale). A differenza dell’Information Technology, le soluzioni OT interagiscono dunque essenzialmente con il mondo fisico. Radiflow è stata selezionata dal colosso giapponese Fujitsu quale fornitore tecnologico unico in questo specifico settore, e vanta già referenze congiunte nel Regno Unito.

In questo contesto, la collaborazione fra FINIX Technology Solutions e Radiflow si propone come punto di riferimento per chi gestisce infrastrutture critiche e ricerca soluzioni adeguate a livello tecnologico, di expertise e di servizi associati.

“L’accordo con Radiflow, che è già partner Fujitsu di cui siamo esclusivisti in Italia, ci permette di aggiungere un tassello importante alla nostra offerta di esperti in infrastrutture. L’Operational Technology è un segmento specifico per il quale sono necessarie competenze adeguate; certo la distanza tra IT tradizionale e OT si sta riducendo grazie alla digitalizzazione, ma restano comunque due settori diversi. FINIX vuole essere un esperto a tutto tondo nel mondo delle infrastrutture per cui l’accordo ci soddisfa particolarmente” – ha commentato Danilo Rivalta, Presidente di FINIX Technology Solutions.

“La collaborazione con FINIX accelera sensibilmente la nostra capacità di penetrazione del mercato italiano. Oltre alla capacità di raggiungere alcuni clienti direttamente quello che ci ha convinti è la possibilità di mobilizzare i partner di FINIX – che sono anche partner Fujitsu – con un effetto moltiplicatore. In primis si tratta di sensibilizzare le aziende sulla necessità di proteggere le proprie infrastrutture, poiché i rischi sono tanti come ha anche di recente sottolineato il rapporto Clusit 2023.” ha commentato Mark De Simone, Sales & Business Development Director di Radiflow.