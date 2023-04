Assistenza IT: per far felici e produttivi i dipendenti deve essere human-centered

Nove dipendenti su dieci (87%) sostengono che l’Intelligenza Artificiale li aiuta a rimanere produttivi, mentre otto su dieci (81%) preferiscono un mix di IA e interazione umana. Questi i dati emersi da uno studio globale di Lenovo che rivela anche come la maggioranza dei 12.000 dipendenti intervistati (91%) si ritiene più produttiva quando i problemi informatici sul lavoro vengono risolti in modo rapido ed efficace. Per il 74%, addirittura un ridotto livello di assistenza da parte dell’IT ha ridotto la motivazione sul lavoro. Lo studio mostra quindi come sia fondamentale disporre di un sistema di assistenza IT efficiente ed efficace per supportare i lavoratori che svolgono sempre più la propria professione in modalità ibrida.

Secondo gli intervistati, un’assistenza IT supportata dall’intelligenza artificiale ha tra i suoi vantaggi quello di contribuire a risolvere i problemi con il minimo numero di interruzioni delle attività, in quanto l’intelligenza artificiale è in grado di identificare e risolvere automaticamente i problemi di assistenza IT, e può fornire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante i periodi festivi o di vacanza.

“I luoghi di lavoro si sono trasformati e l’assistenza IT non è riuscita a tenere il passo con l’ufficio ibrido. Con la crescente adozione dei servizi cloud, dell’intelligenza digitale e del metaverso, i reparti IT delle organizzazioni diventeranno sempre più complessi; quindi, un’assistenza IT efficace risulterà essere sempre più rilevante per migliorare l’esperienza e il morale dei dipendenti”, ha dichiarato John Stamer, Vice President e General Manager, Global Product Services di Lenovo.

Lenovo Premier Support Plus offre servizi essenziali per le esigenze emerse con la diffusione dell’ufficio ibrido e per la trasformazione digitale delle imprese, combinando il meglio dai due mondi – supporto IA per un’assistenza intelligente e preventiva, fornendo al contempo assistenza da persone vere dove necessario, per un’esperienza di assistenza IT completa ed efficace, come la richiedono i dipendenti.

Premier Support Plus rappresenta il servizio di assistenza IT più completo sul mercato e la risposta per le aziende che devono essere pronte per il futuro, offrendo la soluzione giusta per migliorare l’esperienza e la soddisfazione dei dipendenti, elemento vitale per trattenere i talenti nel mercato di oggi, che risulta essere altamente competitivo.

Secondo lo studio, il 62% degli intervistati si dichiara soddisfatto di come la propria azienda supporta i dipendenti nell’ufficio ibrido, ma un significativo 38% è neutrale o insoddisfatto su questo punto.

Premier Support Plus è stato progettato tenendo conto delle principali difficoltà delle aziende e degli utenti finali per offrire il servizio di assistenza e protezione più completo per l’IT:

Le analisi predittive basate sull’intelligenza artificiale consentono di rilevare i problemi in modo proattivo e preventivo e di identificare e risolvere potenziali anomalie IT.

basate sull’intelligenza artificiale consentono di rilevare i problemi in modo proattivo e preventivo e di identificare e risolvere potenziali anomalie IT. La protezione contro i danni accidentali offre una copertura che va oltre la tradizionale garanzia di sistema, proteggendo i dispositivi da cadute, versamenti di liquidi e urti accidentali.

offre una copertura che va oltre la tradizionale garanzia di sistema, proteggendo i dispositivi da cadute, versamenti di liquidi e urti accidentali. Il servizio Keep Your Drive conserva i dischi rigidi degli utenti e fornisce al cliente la piena proprietà dei suoi dati, che possono essere conservati o smaltiti secondo le condizioni del cliente, migliorando la sicurezza dei dati e garantendo la conformità ai requisiti di privacy e conservazione dei dati.

conserva i dischi rigidi degli utenti e fornisce al cliente la piena proprietà dei suoi dati, che possono essere conservati o smaltiti secondo le condizioni del cliente, migliorando la sicurezza dei dati e garantendo la conformità ai requisiti di privacy e conservazione dei dati. Il servizio Sealed Battery estende il supporto per le batterie fino a tre anni, con l’assegnazione di tecnici certificati Lenovo per garantire una sostituzione efficace ed efficiente delle batterie quando necessario, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando la resilienza in azienda.

estende il supporto per le batterie fino a tre anni, con l’assegnazione di tecnici certificati Lenovo per garantire una sostituzione efficace ed efficiente delle batterie quando necessario, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando la resilienza in azienda. L’International Services Entitlement supporta le aziende multinazionali garantendo i servizi Accidental Damage Protection, Keep Your Drive e Sealed Battery in qualsiasi parte del mondo si trovino i loro dipendenti.

Data l’importanza della produttività e dell’esperienza dei dipendenti, Premier Support Plus offre alle aziende anche un Services Engagement Manager dedicato, che fornisce un report e un monitoraggio proattivo delle risorse.

“I CIO hanno il compito di guidare la trasformazione aziendale più velocemente possibile e i dipartimenti IT devono essere in grado di assistere quotidianamente i dipendenti. Quindi, oltre a essere un partner sempre più affidabile nella trasformazione intelligente, siamo anche straordinariamente focalizzati nel fornire innovazioni pratiche”, ha dichiarato Stamer.

La missione di Lenovo è quella di offrire alle organizzazioni tecnologie pratiche e sostenibili per spingere l’innovazione ed essere pronti per il futuro. Recentemente, Lenovo ha lanciato una serie di soluzioni per PC, tra cui i nuovi dispositivi ThinkPad, ThinkCentre e IdeaPad, proprio per agevolare gli utenti in modalità hybrid working.