Sangfor Italia entra in CSA (Cloud Security Alliance Italy)

Sangfor Technologies è entrata a far parte di Cloud Security Alliance (CSA) Italy, capitolo italiano di CSA, associazione internazionale non-profit dedita a sviluppare e promuovere buone pratiche, formazione e certificazioni per la sicurezza del cloud computing.

La firma è stata posta ufficialmente il 15 maggio; una decisione coerente con la casa madre Sangfor, già socia di CSA a livello internazionale.

Diventare socio CSA per Sangfor significa essere ancora più coinvolta nel mercato della sicurezza del cloud, in particolare attraverso CSA STAR, che consente alle aziende di ottenere una certificazione internazionale sull’affidabilità, sicurezza e trasparenza dei servizi cloud offerti.

CSA STAR e lo strumento di security governance CCM sono stati accreditati dall’Agenzia per Cybersicurezza Nazionale italiana (ACN) per la qualifica dei fornitori cloud per la Pubblica Amministrazione.

«Nei nuovi requisiti di sicurezza dei servizi cloud diffusi da ACN a gennaio 2022, si fa riferimento alla certificazione CSA STAR come massimo livello di conformità di sicurezza, necessario per gestire le informazioni del cliente fino al livello più riservato e strategico – afferma Francesco Addesi, Country Manager Sangfor Italia – Per questo Sangfor entra in CSA con convinzione, come socio corporate, pronta ad adottare le linee guida e gli standard oggi punto di riferimento importante per ACN in merito alla sicurezza cloud nazionale. La casa madre Sangfor promuove e sviluppa attraverso i suoi partner servizi di consulenza, formazione e progettazione della sicurezza di piattaforme e servizi cloud utilizzando le raccomandazioni, gli standard e gli strumenti di audit sviluppati da CSA. Queste buone prassi sono adottate ora anche dalla sede italiana come ulteriore elemento di distinzione, di serietà e di qualità verso i nostri clienti».

Alberto Manfredi, Presidente e Chapter Leader di CSA Italy, ha commentato: «Siamo contenti del supporto di Sangfor alle attività della nostra associazione, in particolare nella divulgazione della consapevolezza della sicurezza nel cloud e nella promozione di buone pratiche e certificazioni, quali la CSA STAR, nelle filiere di prodotti e servizi per un cloud sicuro».

CSA oggi ha superato la soglia di 500 aziende associate e 20 organizzazioni affiliate; inoltre gestisce una comunità di più di 8000 volontari esperti. L’associazione ha attivato 35 iniziative di ricerca sulla sicurezza cloud e coordina oltre cento capitoli a livello regionale e nazionale.