ESET è tra i top vendor dell’endpoint security a livello mondiale.

Lo dicono i risultati del report The Endpoint Security Landscape relativo al Q2 2023 di Forrester.

Il report presenta 33 vendor di endpoint security a livello mondiale. Tra loro ESET viene riconosciuto come player di primaria importanza in base al volume d’affari generato dalle proprie soluzioni.

I report aiutano i clienti di Forrester a orientarsi al meglio. Forniscono, infatti, informazioni sulla maturità del mercato, descrivendo nel dettaglio le principali dinamiche e i casi d’uso. Inoltre suggeriscono un elenco di vendor o provider a cui affidarsi in base alle dimensioni, al focus e all’area geografica.

ESET è tra i top vendor in un segmento strategico

Come si legge nel report, le soluzioni di endpoint security sono la prima e l’ultima linea di difesa per gli utenti aziendali, perché proteggono i dispositivi dalle minacce informatiche. Rilevano anche e rispondono alle azioni pericolose o dannose e risolvono gli incidenti in modo rapido ed efficiente.

L’importanza critica della sicurezza degli endpoint è oggetto di questo report e, grazie alla sua inclusione, ESET è stata riconosciuta come player di spicco in questo mercato maturo. I vendor presenti variano per dimensione, area geografica e tipologia d’utilizzo.

Il report include l’approfondimento su cinque casi d’uso di sicurezza del browser, misure di sicurezza avanzate, reportistica flessibile, mobile threat defense e protezione dei dispositivi non gestiti. Si tratta di casi d’uso che i buyer desiderano valutare in aggiunta ai casi d’uso principali (protezione degli endpoint, risoluzione degli incidenti, controllo dei dispositivi).

ESET è tra i top vendor inclusi nei casi sulla sicurezza del browser, reportistica flessibile e difesa dalle minacce mobili.

Funzionalità sempre nuove di endpoint protection

“In ESET monitoriamo attentamente il mondo della sicurezza in cui operiamo sia noi che i nostri clienti. Sulla base della nostra telemetria, continuiamo ad ampliare l’offerta di endpoint protection aggiungendo sempre nuove funzionalità. Le nostre soluzioni sono create pensando al cliente e introducono funzioni che vanno a colmare la carenza di personale dei team di sicurezza delle aziende, consentendo alle organizzazioni di concentrarsi sulle attività di business“, ha dichiarato Jakub Debski, Chief Product Officer di ESET. “Siamo molto orgogliosi di essere stati inclusi nel report di Forrester perché, in quanto azienda privata focalizzata sulla tecnologia, abbiamo sempre adottato un approccio scientifico e orientato alla sicurezza nello sviluppo delle nostre soluzioni“.