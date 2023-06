Dedagroup cresce in Toscana

Dedagroup, polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service, interlocutore naturale di Aziende, Istituzioni Finanziarie e Servizi Pubblici nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali, rafforza la propria presenza in Toscana con una nuova sede a Sinalunga (Siena), inaugurata quest’oggi alla presenza del sindaco Edo Zacchei.

I nuovi uffici (Via Meucci, 22) accolgono gli attuali professionisti di Dedagroup ma, al contempo, sono pensati per attrarre e ospitare anche i futuri talenti che con le loro competenze possono contribuire allo sviluppo ed evoluzione del Gruppo.

Si potenzia così il presidio toscano di Dedagroup, che può già contare sull’esperienza e il know-how di più di 70 risorse impegnate, oltre che a Sinalunga, anche nelle sedi di Scandicci (Firenze) e Vecchiano (Pisa) per rispondere alle esigenze di digitalizzazione di aziende e istituzioni. In particolare, in Toscana il Gruppo opera in due settori fortemente strategici: con le aziende Deda Next e Deda Value, nel mondo dei Public Services, affiancando enti centrali e locali nel loro percorso di trasformazione digitale e supportandoli con servizi a valore per il risanamento finanziario, la contabilità, la gestione tributaria. Attraverso l’azienda Deda Stealth, invece, il Gruppo opera nel mercato del Fashion & Luxury, per accompagnare la crescita di piccoli e grandi brand, aziende della moda e della pelletteria.

Durante l’inaugurazione il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei ha dichiarato: “Partecipare a questa inaugurazione è motivo di soddisfazione e orgoglio. Dedagroup è un’azienda già presente nel territorio e con l’operazione di oggi va a rafforzare la propria presenza in questa parte della Toscana, oltremodo ponendo Sinalunga e la sua comunità in una posizione di rilevanza strategica. Numerose sono le sedi che collocano l’azienda in un livello operativo internazionale e con questo nuovo progetto si rafforzerà ancora di più il rapporto con le imprese e con le pubbliche amministrazioni, perché le avanzate proposte su servizi e software fortificheranno il processo di trasformazione digitale, tanto necessario per affrontare le sfide economiche e sociali dei prossimi anni. La presenza del gruppo costituirà un valore aggiunto per il territorio vasto e per la comunità sinalunghese. Ringrazio per questa scelta aziendale che può solo trovare il nostro plauso e sono certo che ben presto tutti raccoglieremo le future evoluzioni di una così importante iniziativa”.

“Sinalunga rappresenta per Dedagroup non solo un’opportunità di crescita in un’area strategica come il centro di Italia, ma anche il rafforzamento del nostro impegno sul territorio” ha sottolineato Valentina Gilli, Human Resources Director di Dedagroup. “Un impegno verso le nostre persone e verso i nuovi talenti che intendiamo accogliere e valorizzare, coerentemente con i valori che da sempre guidano quest’azienda, e che potranno, con le proprie competenze e attraverso un percorso di sviluppo professionale, contribuire a far crescere uno dei principali gruppi tecnologici italiani, concretamente attivo nella digitalizzazione del Paese. L’ampliamento del nostro presidio in Toscana ci consentirà infatti di essere ancora più vicini ai nostri clienti, per rispondere in modo sempre più puntuale ed efficace alle loro esigenze di evoluzione tecnologica: le istituzioni locali che desideriamo affiancare nel fondamentale processo di trasformazione digitale, oggi ancora più irrinunciabile grazie alle opportunità aperte dal PNRR, e le tantissime eccellenze toscane che operano nel mondo della moda”.