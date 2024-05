Aziende geo-distribuite: come gestire la sicurezza?

Secondo una nuova ricerca Kaspersky, azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy, oltre un terzo (37%) delle aziende geo-distribuite indica come principale preoccupazione la creazione e la gestione di un’infrastruttura IT coesa in più sedi. Inoltre, il 24% delle aziende ritiene che garantire una protezione completa delle informazioni in tutti i propri uffici sia la sfida più importante.

Il nuovo report di Kaspersky “Gestione delle aziende geograficamente distribuite: sfide e soluzioni” fornisce una visione più approfondita della sicurezza di reti e informazioni che le aziende geo-distribuite devono affrontare e mette in evidenza le soluzioni adottate dalle organizzazioni per superare queste difficoltà.

Da questa ricerca emerge che la maggior parte delle aziende geo-distribuite intervistate ha chiaramente dato priorità agli aspetti tecnologici per quanto riguardale principali sfide che devono affrontare nella gestione di aziende distribuite geograficamente. Tra gli intervistati, il 37% ha dichiarato che la creazione e la gestione di un’infrastruttura IT coerente in più sedi è la loro principale preoccupazione, mentre il 24% ha affermato che garantire una sicurezza delle informazioni completa su tutti gli asset e i processi rappresenta la sfida più importante.

Se si considerano le problematiche relative a infrastruttura IT e sicurezza delle informazioni, il 42% degli esperti considera il rilevamento e la risposta agli incidenti come il primo ostacolo quando si affrontano progetti di cybersecurity in più sedi. Più di un terzo ha difficoltà a implementare efficacemente misure di sicurezza (38%) e a definire policy di sicurezza coerenti (36%).

Tra le altre preoccupazioni tecnologiche, le aziende geo-distribuite intervistate citano la configurazione e l’integrazione di nuove filiali nella rete esistente, gli alti costi di assunzione del personale IT, la mancanza di strumenti di gestione della sicurezza e tempi di ripristino più lunghi dopo i guasti del sistema, ecc.

Aziende geo-distribuite: alcuni consigli di cybersecurity

Per proteggere le aziende geo-distribuite dalle minacce informatiche e ridurre la possibilità di problemi di rete, gli esperti di Kaspersky consigliano di:

Per proteggere le aziende geo-distribuite dalle minacce informatiche e ridurre la possibilità di problemi di rete, gli esperti di Kaspersky consigliano di:

per gestire l’intera rete aziendale da un’unica console. Questa soluzione fa convergere canali di comunicazione e funzioni di rete separati tra le aziende, facilitando la costruzione di reti affidabili e consentendo la connessione di nuove filiali con un’esperienza zero-touch. Utilizzare soluzioni centralizzate e automatizzate come Kaspersky Next XDR Expert per garantire una protezione informatica completa di tutte le risorse e i processi aziendali, sia presso la sede centrale che gli uffici locali. Aggregando e correlando i dati da più fonti in un’unica posizione e sfruttando le tecnologie di machine learning, questa soluzione fornisce un rilevamento efficace delle minacce e una rapida risposta automatica.

Il parere dell’esperto

“I dati della nostra ricerca dimostrano che garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni in più uffici geograficamente distanti è un compito difficile. Normative e legislazioni locali così come risorse e competenze diverse tra la sede centrale e le filiali, insieme alla mancanza di strumenti di rete e di cybersecurity efficaci, possono costituire un ostacolo significativo per gli specialisti che cercano di implementare e mantenere standard di sicurezza uniformi e una configurazione di rete coerente. Per affrontare questa sfida, le aziende geo-distribuite dovrebbero applicare soluzioni che consentano una gestione centralizzata e automatizzata della rete e forniscano una protezione completa di tutti gli uffici, indipendentemente dalla loro ubicazione”, ha commentato Maxim Kaminsky, Business Development Manager di Secure Access Service Edge di Kaspersky.