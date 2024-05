Bianchi Bicycles pedala verso l’innovazione con EasyVista

A volte innovazione e tradizione posso coesistere. È il caso della collaborazione tra EasyVista, software provider globale con un’offerta di prodotti dedicati alla gestione dei servizi IT, e Bianchi Bicycles, eccellenza italiana e prestigioso marchio di biciclette con più di 130 anni di storia. L’azienda ha scelto la piattaforma di ITSM di EasyVista come soluzione chiave per strutturare e per migliorare la gestione delle richieste e delle risorse del proprio dipartimento IT.

Questa scelta particolarmente strategica interviene a seguito di un’importante crescita di Bianchi Bicycles, caratterizzata da una forte espansione commerciale e operativa, che ha visto l’azienda di Treviglio aprire numerose filiali estere, la realizzazione di un nuovo sito produttivo e l’avvio di una piattaforma di e-commerce globale. Questi importanti risultati e la crescente complessità operativa hanno richiesto un forte consolidamento delle infrastrutture IT e dei relativi modelli di gestione, al fine di supportare le sfide legate alla forte espansione, in un mercato in costante evoluzione.

I vantaggi che la tecnologia EasyVista porterà a Bianchi Bicycles

La decisione di adottare EasyVista Service Manager, prodotto ITSM erogato in modalità Software-as-a-Service (SaaS), rappresenta una mossa strategica per strutturare ed espandere il proprio dipartimento IT in una fase cruciale del suo sviluppo. Attraverso questa scelta di adottare i prodotti ITSM EasyVista, Bianchi Bicycles intende ottimizzare le proprie operazioni e migliorare la consegna dei servizi attraverso l’implementazione delle soluzioni ITSM di EasyVista.

L’adozione della piattaforma EasyVista fornirà a Bianchi Bicycles un robusto sistema di controllo e di gestione dei processi IT, che permetterà di affrontare le esigenze immediate e di migliorare allo stesso tempo la comunicazione interna ed esterna, la capacità di controllo sugli asset e naturalmente i processi di gestione delle principali problematiche IT.

La collaborazione tra Bianchi Bicycles ed EasyVista è un esempio di come marchi storici, con un forte legame con la tradizione produttiva, possano attraverso la tecnologia evolversi per crescere nel mondo digitale in costante cambiamento, mantenendo al tempo stesso il loro impegno per l’eccellenza e per l’innovazione.

Dichiarazioni

Enrico Celotto, Chief Marketing Officer di EasyVista ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da Bianchi Bicycles come partner tecnologico per accompagnare l’azienda nel percorso di trasformazione digitale intrapreso. In questo momento di forte espansione di Bianchi il nostro obiettivo è di fornire all’azienda tutti gli strumenti necessari per raggiungere l’efficienza operativa nel settore IT, migliorandone la gestione e ottimizzando le operazioni IT, e allo stesso tempo favorendo la crescita di questa importante realtà italiana”.

Mauro Toso, Chief Information Officer di Bianchi Bicycles, ha dichiarato: “Con EasyVista stiamo proseguendo il nostro percorso di trasformazione digitale, essenziale per supportare il nostro piano di espansione internazionale. In un contesto di crescita e di innovazione costanti, disporre di una soluzione ITSM completa è fondamentale per gestire con efficienza l’incremento delle richieste rivolte al nostro dipartimento IT. L’esperienza di EasyVista si allinea perfettamente con la nostra visione di migliorare la fornitura dei servizi IT”.