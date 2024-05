Software IBM: ampliata la disponibilità sul marketplace AWS

I vantaggi dell’Intelligenza Artificiale richiamano l’attenzione di molte aziende. La domanda nei confronti di questa tecnologia è aumentata notevolmente, soprattutto nell’ultimo anno e, per questo IBM, leader su cloud ibrido, AI e consulenza, ha annunciato la disponibilità in 92 paesi del suo portafoglio software su AWS Marketplace; un catalogo digitale con migliaia di offerte software di fornitori indipendenti (ISV) che semplifica la ricerca, il test, l’acquisto e la distribuzione di software su Amazon Web Services (AWS). L’espansione del portafoglio software IBM, che si aggiunge a Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti dove il software è attualmente già disponibile, contribuirà a snellire le pratiche di approvvigionamento, a semplificare e migliorare gli acquisti, consentendo ai clienti di utilizzare il budget di spesa AWS per gli acquisti di software IBM.

Secondo uno studio di Canalys, i marketplace cloud si confermano come la via di accesso al mercato in più rapida crescita per il software SaaS (Software-as-a-Service) di IBM, con un incremento di 45 miliardi di dollari entro il 2025 e un CAGR dell’84% in cinque anni. I marketplace aiutano, inoltre, ad abbreviare il ciclo di acquisto, a consolidare la fatturazione e a semplificare la distribuzione del software su vasta scala.

“Sia IBM che AWS svolgono un ruolo importante per il nostro successo”, ha affermato Uri Bechar, vicepresidente Software Engineering, Redis. “Parte del mio lavoro è garantire che la nostra organizzazione rispetti budget di spesa con AWS e che il processo di acquisto sia semplificato. L’acquisto di software IBM in AWS Marketplace ci offre maggiore flessibilità, ci consente di utilizzare il budget di spesa e, in definitiva, semplifica l’intero processo in modo da poter distribuire più rapidamente e ottenere valore dai nostri investimenti. Entro, faccio clic su Accetta e ho finito”.

I vantaggi del portafoglio software IBM su AWS

Quanto annunciato offre ai clienti un più ampio accesso alle principali tecnologie di intelligenza artificiale e dati di IBM all’interno di un portafoglio di 44 cataloghi e 29 offerte SaaS disponibili. Tra queste tecnologie sono incluse le componenti della piattaforma watsonx AI e Data, che permette alle aziende di creare, distribuire su vasta scala e gestire i carichi di lavoro dell’AI. watsonx.data, la piattaforma dati con diversi engine analitici adatti a molteplici scopi basata su architettura open lakehouse e watsonx.ai, uno studio enterprise di nuova generazione per AI Builder che consente di realizzare e personalizzare modelli sia di AI generativa che tradizionale, sono disponibili su AWS Marketplace; così come due degli assistenti AI di IBM: watsonx Assistant e watsonx Orchestrate. A breve sarà disponibile anche watsonx.governance.

“L’espansione di IBM su AWS Marketplace apre opportunità di innovazione per i nostri clienti comuni in tutto il mondo”, ha dichiarato Matt Yanchyshyn, General Manager AWS Marketplace and Partner Services di AWS. “Sfruttando la velocità e le capacità semplificate di AWS Marketplace, i clienti possono ora accedere più facilmente alle soluzioni all’avanguardia di IBM, che consentono loro di accelerare il processo di trasformazione digitale e di guidare l’innovazione. Questa collaborazione allargata tra AWS e IBM riflette il nostro impegno comune a fornire alle aziende gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per avere successo nel mercato in continua evoluzione di oggi”.

Non solo AI

Altri prodotti includono il ben noto database di IBM, Db2 Cloud Pak for Data, nonché un portafoglio di software IBM di automazione che comprende Apptio, Turbonomic e Instana e i software IBM Security e Sustainability, tutti basati su Red Hat OpenShift Service su AWS.

L’approccio cloud-native abilita il deploy del software IBM su infrastruttura AWS, mentre la flessibilità del modello di licensing, incluse le tipologie SaaS e subscription, consente ai clienti di acquistare esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Inoltre, IBM sta proponendo 15 nuovi servizi professionali e asset di IBM Consulting sull’AWS Marketplace, concepiti esclusivamente per AWS. Queste nuove offerte di servizi sono allineate alle esigenze e alla domanda dei clienti e si concentrano sulla modernizzazione dei dati e delle applicazioni, sui servizi di sicurezza e su soluzioni specifiche di settore, in alcuni servizi sono incluse funzionalità di AI generativa. IBM Consulting mette a disposizione un team dedicato di oltre 24.000 professionisti certificati AWS, esperti nelle più recenti tecnologie AWS, per aiutare i clienti con suggerimenti personalizzati basati sulle best practice di settore.

“Con l’ampliamento della disponibilità del portafoglio software IBM sul Marketplace AWS, le organizzazioni di tutto il mondo avranno un migliore e semplificato accesso all’acquisto di molte offerte IBM di AI e cloud ibrido che potranno contribuire a far progredire il loro business”, ha dichiarato Nick Otto, Head of Global Strategic Partnerships, IBM. “La nostra collaborazione con AWS è un ottimo esempio di come stiamo lavorando con altre aziende per soddisfare le esigenze dei clienti, rendendo il più semplice possibile per loro collaborare con IBM e accelerare i loro percorsi di trasformazione”.