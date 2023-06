Impegno ESG: Vertiv pubblica il suo secondo report

Vertiv conferma il suo impegno ESG con la pubblicazione online del suo secondo report annuale sulle iniziative ambientali, sociali e di governance per mettere in evidenza le misure adottate in molteplici settori chiave.

Nel 2022, gli interventi si sono concentrati sulle sei aree fondamentali per la vision e i valori dell’azienda: prodotti e sistemi efficienti, gestione responsabile, organico, prossimità, integrità della catena di approvvigionamento e governance.

Alcune delle iniziative Vertiv in campo ESG e dei risultati illustrati nel report includono:

– Ampliamento del portfolio e della pipeline di prodotti con soluzioni nuove e potenziate, con funzionalità orientate all’efficienza energetica e idrica.

– Pubblicazione della Guide to Data Center Sustainability di Vertiv, una risorsa online di procedure e tecnologie emergenti per aiutare il settore a progredire verso le attività a zero emissioni.

– Avvio delle sessioni di formazione sulla diversità, la parità e l’inclusione (DE&I) per dirigenti e leader globali e regionali e training costante sui comportamenti inconsapevoli.

– Centralizzazione e ampliamento dei programmi di wellness per i dipendenti a livello globale.

– Promozione di un cambiamento concreto nelle collettività di tutto il mondo attraverso il volontariato dei dipendenti sostenuto dall’azienda. Il tutto concentrandosi su programmi educativi e STEM, assistenza alle persone bisognose, assistenza sanitaria e valorizzazione della comunità.

Focus Vertiv anche sulla riduzione dell’impatto aziendale

– Azioni intraprese nel 2022 per ridurre l’impatto ambientale delle attività di Vertiv. In Europa, Medio Oriente e Africa, diversi stabilimenti hanno acquistato energia rinnovabile per le attività operative. Nella sede di E+I Engineering Burnfoot di Vertiv in Irlanda, è stato installato un sistema che ricicla e riutilizza tutta l’acqua di processo nella produzione, riducendo il consumo complessivo di acqua dello stabilimento. In Nord America, lo stesso stabilimento statunitense di Delaware, nell’Ohio, ha iniziato l’installazione di un impianto solare in sede, a supporto di un’iniziativa sperimentale di microgrid.

– Prosegue l’impegno per garantire il rispetto degli standard di riferimento della catena di approvvigionamento. Prima di tutto esaminando il 100% della voce di costo dei fornitori dell’anno precedente e conducendo un’ulteriore attività di due diligence su oltre 500 fornitori diretti e indiretti. Questo per assicurare la conformità con i principali standard del settore in materia di diritti umani e condizioni di lavoro.

Impegno ESG in linea con le raccomandazioni della TCFD

“Abbiamo compiuto progressi significativi nel nostro impegno di essere cittadini responsabili a livello globale e aziendale“, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Stiamo realizzando prodotti e sistemi affidabili, efficienti dal punto di vista idrico ed energetico. Il nostro intento è favorire gli obiettivi ambientali dei nostri clienti, migliorando allo stesso tempo le nostre procedure e il nostro impatto. Il tutto in relazione alle attività operative, al nostro staff, alle nostre comunità e alla nostra catena di approvvigionamento. Siamo orgogliosi di condividere con il mondo il lavoro che svolgiamo su questi fronti“.

Il report ESG di quest’anno introduce anche una reportistica allineata alle raccomandazioni fornite dalla Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), il framework leader per comunicare la gestione dei rischi e delle opportunità climatiche e il modo in cui questi impattano sulla strategia aziendale di Vertiv.