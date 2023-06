Data-as-a-Service: come utilizzare i dati a proprio vantaggio?

Sempre più aziende si rivolgono al cloud per modernizzare la propria infrastruttura e i carichi di lavoro. Data-as-a-Service o DaaS sta quindi diventando sempre più popolare come soluzione per l’integrazione, la gestione, l’archiviazione e l’analisi dei dati. Con DaaS, le aziende possono migliorare l’agilità dei loro carichi di lavoro di dati, ottenere informazioni più velocemente e aumentare l’affidabilità dei loro dati.

Ma perché e come le aziende utilizzano il DaaS? Quali sono i primi passi verso una strategia cloud-first basata sul DaaS per l’integrazione, l’archiviazione e la gestione dei dati?

Cosa sono i dati come servizio?

Data-as-a-Service (DaaS) è una strategia di gestione dei dati che utilizza il cloud per consentire l’archiviazione, l’integrazione e l’elaborazione dei dati e/o per fornire servizi analitici tramite una connessione di rete. DaaS è simile al software come servizio (SaaS), una strategia di cloud computing in cui le applicazioni vengono distribuite agli utenti sulla rete in modo che non debbano eseguirle localmente sui propri dispositivi. Con Saas, questo elimina la necessità di installare e gestire il software in locale. Allo stesso modo, con DaaS, la maggior parte delle operazioni di archiviazione, integrazione e elaborazione dei dati sono esternalizzate.

Mentre il modello SaaS è popolare da oltre un decennio, DaaS è un concetto che sta prendendo piede solo ora. Ciò è in parte dovuto al fatto che i servizi generali di cloud computing non sono stati originariamente progettati per gestire enormi carichi di lavoro di dati, ma sono stati invece progettati per l’hosting di applicazioni e semplici operazioni di archiviazione dei dati (piuttosto che per l’integrazione, l’analisi e l’elaborazione dei dati). Anche l’elaborazione di set di dati di grandi dimensioni era difficile nei primi giorni del cloud computing perché la larghezza di banda era spesso limitata.

Con l’archiviazione cloud accessibile di oggi e l’abbondante larghezza di banda, nonché piattaforme basate su cloud create appositamente per la gestione rapida di grandi volumi di dati e l’elaborazione rapida dei dati, il DaaS è diventato pratico e vantaggioso come il SaaS.

Vantaggi del DaaS

DaaS offre numerosi vantaggi chiave in termini di velocità, affidabilità e prestazioni rispetto all’archiviazione e alla gestione dei dati on-premise. I vantaggi in sintesi:

Tempo di configurazione minimo: le aziende che utilizzano una soluzione DaaS possono iniziare a memorizzare ed elaborare i dati quasi immediatamente.

• Funzionalità migliorata: l’infrastruttura cloud è meno soggetta a errori, con conseguenti minori interruzioni per i carichi di lavoro DaaS;

• Maggiore flessibilità: DaaS è più scalabile e flessibile rispetto all’alternativa on-premise perché è possibile allocare immediatamente più risorse ai carichi di lavoro cloud;

• Risparmio sui costi: una soluzione DaaS semplifica l’ottimizzazione dei costi di gestione e di elaborazione dei dati. Le aziende possono allocare la giusta quantità di risorse ai propri carichi di lavoro di dati cloud, aumentando o riducendo le dimensioni secondo necessità;

• Manutenzione automatizzata: strumenti e servizi sulle piattaforme DaaS vengono gestiti e aggiornati automaticamente dal provider DaaS. Gli utenti finali non devono più gestire gli strumenti da soli;

• Meno dipendenti: le aziende che utilizzano una piattaforma DaaS non hanno bisogno di personale specializzato nella configurazione e nella gestione degli strumenti dati. Il provider DaaS si assume queste attività.

Le sfide dei dati come servizio

Sebbene il DaaS offra molti vantaggi, presenta anche sfide uniche. Problemi di sicurezza unici: poiché il DaaS richiede alle aziende di spostare i dati su un’infrastruttura cloud e di trasmetterli sulla rete, può introdurre rischi per la sicurezza che non si verificherebbero se i dati rimanessero dietro il firewall su un’infrastruttura locale. Questa sfida può essere superata trasmettendo dati crittografati.

• Ulteriori passaggi per la conformità: lo spostamento di dati sensibili in un ambiente cloud può rappresentare una sfida per la conformità per alcune aziende. Ciò non significa che i dati non possano essere integrati nel cloud o gestiti nel cloud. Significa solo che le aziende che hanno specifici requisiti di conformità dei dati devono garantire che la loro soluzione DaaS possa soddisfarli. Ad esempio, i server cloud che ospitano la tua soluzione DaaS devono trovarsi in un paese specifico;

• La funzionalità può essere limitata: in alcuni casi, le piattaforme DaaS possono limitare il numero di strumenti disponibili per l’elaborazione dei dati. Gli utenti possono lavorare solo con gli strumenti ospitati o supportati dalla loro piattaforma DaaS. Pertanto, non è possibile in questi casi personalizzare la soluzione informatica aggiungendo strumenti di propria scelta. Pertanto, è consigliabile lavorare con una soluzione DaaS che offra la massima flessibilità nella selezione degli strumenti;

• Durata del trasferimento dei dati: il trasferimento di grandi quantità di dati a una piattaforma DaaS può richiedere del tempo in caso di larghezza di banda di rete limitata. Il fatto che questa sia o meno una sfida seria per

la tua azienda dipende dalla frequenza con cui la tua azienda ha bisogno di spostare i dati sulla piattaforma DaaS. Quando la larghezza di banda è limitata, le strategie di compressione dei dati e l’edge computing possono aiutare ad accelerare il trasferimento dei dati.

Introduzione riuscita del DaaS

Le soluzioni DaaS hanno impiegato più tempo per prendere piede rispetto a Saas e altri servizi tradizionali basati su cloud. Man mano che il DaaS è maturato e il cloud è diventato una parte sempre più importante delle moderne operazioni aziendali, molte aziende stanno ora utilizzando con successo DaaS.

Le sfide del DaaS

I dati come servizio offrono molti vantaggi, ma comportano anche alcune sfide. In questa sezione, spieghiamo cosa sono e cosa puoi fare per padroneggiarli con successo.

• La Sicurezza dei Dati

Fondamentalmente, Data as a Service offre un elevato livello di sicurezza dei dati. Tuttavia, anche la sicurezza IT e la protezione dei dati possono diventare una sfida se non si affronta l’argomento con una strategia completa e i relativi processi. Da un lato, questo vale per l’utilizzo di diversi dispositivi finali. I servizi cloud sono accessibili con particolare frequenza tramite smartphone, tablet o laptop privato, soprattutto in tempi di lavoro da remoto. Questo crea nuovi gateway per gli attacchi informatici. Qui dovresti fornire ai tuoi dipendenti linee guida chiare sull’utilizzo.

D’altra parte, si dovrebbe considerare se tutti i dati aziendali possono davvero essere migrati su un cloud pubblico o se i dati particolarmente sensibili non sarebbero meglio conservati in un cloud privato. Ciò vale, ad

esempio, per i dati dei pazienti o finanziari, che devono essere protetti in modo particolare per motivi di protezione dei dati;

• Dimensione Dati

Quando passi a una soluzione DaaS, probabilmente dovrai trasferire grandi quantità di dati. Questo può richiedere molto tempo a seconda della larghezza di banda della rete. Nel peggiore dei casi, i processi aziendali critici vengono interrotti, il che comporta costi o è addirittura associato alla perdita di clienti. Pertanto, può avere molto senso ricercare soluzioni di compressione dei dati prima della migrazione. Questi metodi di compressione possono essere vantaggiosi anche per le aziende che lavorano con grandi quantità di “dati caldi”, ovvero dati a cui è necessario accedere frequentemente. Un consiglio: parla in anticipo con i potenziali fornitori di DaaS di questo problema, poiché tendono ad avere molta esperienza con la compressione. Allo stesso tempo, la reazione dei fornitori può anche servire come criterio di selezione nella scelta di un fornitore;

• Funzionalità Limitata

A seconda del provider DaaS, è possibile che non siano disponibili tutti i tuoi strumenti preferiti per l’elaborazione dei dati. Puoi accedere solo alle applicazioni che ti vengono offerte sulla rispettiva piattaforma DaaS. Pertanto, scopri in anticipo quali funzioni forniscono i rispettivi fornitori. Chiedi al tuo team quali di queste funzionalità sono più importanti per loro.

Una soluzione elegante per sfruttare l’intera gamma di funzioni è l’utilizzo di un multi-cloud. Qui puoi combinare cloud di diversi provider di cloud computing;

• Mantenere la Conformità

Quanto segue si applica anche quando si rispettano le linee guida sulla conformità: un ambiente cloud offre potenzialità e sfide allo stesso tempo.

Best practice per una gestione dei dati di successo

Per una gestione dei dati di successo nel cloud, dovresti prendere in considerazione alcune best practice.

1. Aumentare la consapevolezza dei dipendenti

Fai conoscere ai tuoi dipendenti la cultura dei dati nella tua azienda. Metti in chiaro quanto siano importanti la manutenzione, la corretta archiviazione e la sicurezza dei tuoi dati per il buon funzionamento dei processi e il successo della tua azienda. Per trasmettere questo, potresti, ad esempio, tenere regolari corsi di formazione sulla gestione dei dati. Perché solo se “porti con te tutto il tuo team” puoi sfruttare appieno il potenziale della gestione professionale dei dati;

2. Impostare le linee guida per la denominazione dei file

Chiunque desideri utilizzare i dati dovrebbe anche essere in grado di trovarli. Pertanto, crea linee guida in base alle quali i tuoi dipendenti nominano e catalogano i dati. Utilizzare nomi di file standardizzati per questo. Indipendentemente dal formato scelto, è importante che tutte le persone coinvolte abbiano familiarità con il sistema. È possibile raggiungere questo obiettivo attraverso la gestione centralizzata della conoscenza nell’azienda;

3. Mantieni i metadati

Altrettanto importante è la tracciabilità di tutte le attività relative a una pratica. Per questo, i metadati devono essere mantenuti con cura. Tra le altre cose, contengono informazioni su chi ha creato un file, quali altre persone lo hanno modificato e quando si sono svolte varie attività. In questo modo, ti assicuri di poter ancora attribuire i dati ai tuoi creatori anni dopo e di ricevere informazioni aggiuntive. Il mantenimento dei metadati è anche un contributo importante per stabilire una governance dei dati affidabile nell’azienda;

4. Verificare la pertinenza dei dati

Controlla regolarmente che tutti i tuoi dati siano ancora pertinenti e rimuovi quelli che non ti servono più. Nel peggiore dei casi, i dati obsoleti

possono portare a errori nei processi di automazione e documentazione. Garantisce inoltre che non paghi il tuo provider DaaS per più spazio di archiviazione di quello di cui hai effettivamente bisogno. Per questi motivi, la “pulizia domestica” regolare dovrebbe essere parte integrante della strategia di gestione dei dati;

5. Garantire la privacy

Stabilire chiari standard di protezione dei dati per prevenire il trattamento improprio dei dati personali. Dall’entrata in vigore della legge generale sulla protezione dei dati, sono previste sanzioni pecuniarie, inoltre, tali violazioni sono associate a una grande perdita di fiducia tra le parti interessate.

Tuttavia, anche il trattamento interno dei dati deve rispettare le norme sulla protezione dei dati. In effetti, la maggior parte degli errori procedurali si verificano internamente. A tal fine, devi prestare attenzione non solo ai dati di clienti e partner, ma anche ai dati personali dei tuoi dipendenti;

6. Prendi in considerazione i servizi gestiti

Prendi in considerazione la possibilità di collaborare con un provider di servizi gestiti. Questi fornitori specializzati fungono da “intermediari” tra te e i grandi fornitori di DaaS. Nella prima fase, il fornitore di servizi gestiti esegue una valutazione individuale della tua infrastruttura esistente e quindi progetta una soluzione su misura per te. Il fornitore di servizi gestiti gestisce anche l’implementazione completa e la manutenzione continua.

L’elevato grado di personalizzazione è particolarmente evidente quando si tratta di supporto. Mentre spesso devi trattare con persone diverse con grandi fornitori, i fornitori di servizi gestiti apprezzano le persone di contatto costanti. In questo modo si può costruire un rapporto personale, che è un enorme vantaggio in particolare per molti clienti di medie dimensioni.

A cura di Lenildo Morais

Chi è l’autore: Lenildo Morais

Lenildo Morais ha un Master in Informatica ed è Professore, Ricercatore e Project Manager