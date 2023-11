A 4 Weeks 4 Inclusion si parla di Intelligenza Artificiale

Per il terzo anno consecutivo, SAP Italia partecipa alla manifestazione promossa da TIM 4 Weeks 4 Inclusion 2023, dedicata alla valorizzazione della diversità e all’inclusione. Un’iniziativa che per quattro settimane, dal 12 ottobre al 14 novembre, vede alternarsi in una staffetta di webinar ed eventi dedicati oltre 400 partner che, attraverso la piattaforma https://4w4i.it/, raccontano come la diversità, se riconosciuta, accolta e valorizzata, possa diventare un fattore strategico per il business e un valore per tutte le persone e il nostro Paese. All’interno di 4 Weeks 4 Inclusion, giovedì 9 novembre alle 18.00, SAP organizza il talk “Intelligenza artificiale, opportunità per la Diversity & Inclusion. Quando D&I fa rima con IA: l’intelligenza artificiale applicata a una nuova concezione del lavoro”. Un incontro per riflettere insieme a innovatori, responsabili HR ed esponenti del mondo dell’educazione sull’impatto positivo dell’IA sull’organizzazione e le Risorse Umane e su quali siano le competenze necessarie per gestire questa nuova ondata di innovazione in modo responsabile ed etico.

L’avvento di tecnologie nuove e dirompenti genera opportunità straordinarie per l’economia, le aziende e per le persone, scatenando, al contempo, grandi discussioni su temi etici e valoriali e sulla loro influenza su società e cultura. Ma ciò che sopravvive al primo ciclo di ideazione e sperimentazione si basa su quanto bene viene applicata la nuova tecnologia: solo se ciò avviene correttamente, è in grado di rivoluzionare. È quello che sta avvenendo per l’Intelligenza Artificiale (IA), una delle tecnologie più importanti oggi e nel prossimo futuro.

Secondo uno studio di Gartner, la continua evoluzione dell’intelligenza artificiale influenzerà notevolmente il modo in cui le organizzazioni assumono, sviluppano e traggono valore dalle proprie persone. Il 76% dei leader delle Risorse Umane ritiene che, se la propria organizzazione non adotterà e implementerà soluzioni di intelligenza artificiale, come la Generative AI, nei prossimi 12-24 mesi, perderà di competitività rispetto a quelle che lo faranno.

4 Weeks 4 Inclusion 2023, al quale si potrà partecipare in presenza, presso Ambienti di Apprendimento 4.0 per la Scuola del Futuro, in via Tortona 31, o seguire in streaming sul sito https://4w4i.it/live, vedrà la partecipazione di Miriam Cresta, CEO Junior Achievement Italia; Federica Gambel, Direttore Marketing MR Digital, Founder Coder Kids; Francesca Gervasoni, HR Business Partner Hub EMEA, ABB, Pietro Iurato, HRD Lead Italy & EMEA, SAP e sarà moderato dalla giornalista Eva Perasso.

“Quando si parla di posti di lavoro, il futuro dell’intelligenza artificiale e dell’automazione è spesso descritto come uno scenario complesso, caratterizzato da luci e ombre”, ha affermato Pietro Iurato, HRD Lead Italy & EMEA, SAP, che ha aggiunto: “Come spesso accade, la verità sta nel mezzo: l’Intelligenza Artificiale è qui per restare e il suo impatto sarà significativo anche nel mondo HR. Conoscerne limiti e benefici, permetterà ai responsabili delle risorse umane, e di conseguenza alle aziende, di aiutare le persone a lavorare insieme alle macchine per avviare progetti innovativi e generare nuovo valore per un business sostenibile. SAP è coinvolta in primo piano in questa rivoluzione: stiamo integrando l’AI all’interno della nostra piattaforma di Human Capital Management. Le funzionalità di AI delle soluzioni SAP SuccessFactors consentiranno alle organizzazioni di mettere al primo posto le persone e le loro esperienze”.