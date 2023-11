A cosa servono gli occhiali anti-luce blu

I dispositivi elettronici dotati di schermo, come i monitor, i televisori e gli smartphone, sono accomunati da una caratteristica: l’emissione della luce blu. Si tratta di un tipo di luce che può creare diversi disturbi ai gamer e a chi lavora con il PC. Esiste un sistema per risolvere questo tipo di inconveniente, ovvero utilizzare degli occhiali specifici, così da beneficiare della massima protezione degli occhi mentre si svolge la propria attività professionale o nel corso delle partite alle slot.

Cos’è la luce blu

La luce blu è una radiazione elettromagnetica dello spettro del visibile, la quale viene emessa da tutte le sorgenti luminose. È una tipologia di luce invisibile ad occhio nudo, la quale viene emanata sia in modo naturale, come ad esempio dal sole, sia in modo artificiale. Per quanto concerne il secondo aspetto, le fonti maggiormente responsabili delle emissioni di luce blu sono rappresentate dagli schermi dei dispositivi elettronici e dalle lampade a LED di comune uso casalingo.

Quali sono le conseguenze per gli occhi

L’esposizione alla luce blu diventa costantemente più alta, per via dell’elevato numero di ore che mediamente vengono trascorse visualizzando un display. Molte attività lavorative sono svolte davanti al computer, fattore che implica di stare davanti allo schermo per buona parte della giornata, mentre la comunicazione è sempre più affidata alla messaggistica e, quindi, agli smartphone. I sintomi principali di una massiccia esposizione alla luce blu sono il mal di testa e l’affaticamento degli occhi, che nel lungo periodo sottopone al rischio di cataratta precoce. Tra le patologie più riscontrate vi sono le vertigini, la nausea e l’insonnia: quest’ultima è provocata da un abbassamento della produzione di melatonina, ormone che regola il sonno.

Proteggersi con una vita sana

Uno dei rimedi per difendersi dalla luce blu è costituito da una sana alimentazione. Determinati alimenti, infatti, contengono degli antiossidanti naturali, i quali consentono di combattere l’azione negativa prodotta dalla luce blu, rinforzando gli occhi. Tra i cibi più consigliati vi sono: il cioccolato fondente, il salmone e il tuorlo d’uovo, oltre a numerosi frutti, come l’avocado, il mango e l’albicocca.

I benefici degli occhiali anti-luce blu

Gli occhiali anti-luce blu sono realizzati proprio per filtrare il più possibile le emissioni provenienti da dispositivi provvisti di schermo. Tali occhiali si basano su delle lenti speciali, i quali schermano una determinata quantità di luce, che generalmente parte dal 30% per superare il 90%, andando a garantire il livello di protezione desiderato. Le lenti più schermate sono solitamente colorate, mentre quelle con una protezione fino al 50% appaiono come delle lenti assolutamente normali. Per quanto riguarda la montatura, è bene scegliere un modello comodo, soprattutto per chi necessità di indossare gli occhiali per diverse ore al giorno. I patiti di videogiochi e coloro che amano giocare con gli iGame, come il casinò online di Betfair, possono optare per dei modelli mediamente schermati: si tratta di una buona soluzione per ottenere una protezione adeguata e mantenere realistici i colori dello schermo.