AI Factory: la nuova infrastruttura strategica per potenziare l’intelligenza artificiale in azienda

Le aziende adottano l’intelligenza artificiale con sempre maggiore convinzione: i progetti pilota danno risultati concreti, l’interesse cresce in tutte le aree operative e la richiesta di nuovi casi d’uso accelera rapidamente. Con l’aumentare dell’entusiasmo però, cresce anche la complessità. I team devono integrare strumenti non sempre compatibili, gestire diverse generazioni di GPU, aggiornare continuamente gli stack software e allo stesso tempo proteggere dati sensibili. Parallelamente, i responsabili della sicurezza si preparano a nuove normative che definiranno come i modelli di intelligenza artificiale dovranno essere sviluppati, governati e tutelati.

Siamo nel pieno di una tempesta perfetta e questa pressione in costante aumento mette in luce un elemento fondamentale: la prossima fase di evoluzione dell’intelligenza artificiale dipenderà dalla maturità dell’infrastruttura che la sostiene. Sempre più, questa base tecnologica sta assumendo la forma di una vera e propria AI factory.

La AI factory rappresenta il modello architetturale di riferimento per le aziende che vogliono portare l’AI in produzione in modo affidabile e responsabile. Riunisce in un’unica base coerente computing accelerato, infrastruttura sicura, Kubernetes in ottica enterprise, governance multi-tenant e ambienti di modelli validati. Invece di sviluppare l’AI in silos separati, le aziende possono contare su un ambiente standardizzato in cui distribuire, scalare e gestire i carichi di lavoro con sicurezza e continuità.

AI factory, un modello architetturale di riferimento

Le AI factory si pongono come risposta alla crescente frammentazione negli ambienti enterprise. A differenza dei tradizionali carichi di lavoro digitali, l’AI porta con sé livelli di complessità senza precedenti. Cicli di aggiornamento hardware sempre più rapidi, architetture GPU diversificate e dipendenze software in continua evoluzione rendono impossibile una gestione manuale. Le pipeline AI coinvolgono spesso team diversi, ciascuno con esigenze specifiche di performance, accesso ai dati e conformità. Senza un coordinamento efficace, questa complessità frena l’innovazione e aumenta i rischi.

L’approccio AI factory risolve questa complessità, offrendo un’architettura unificata. Invece di mantenere ambienti personalizzati per ogni singolo caso d’uso, le aziende adottano un modello operativo standard per l’AI. Hardware, Kubernetes, networking, ambienti dei modelli e controlli di sicurezza sono integrati e validati come un unico stack. Aggiornamenti, scalabilità e governance diventano prevedibili, mentre i diversi team possono sviluppare e innovare in autonomia, beneficiando allo stesso tempo di una base sicura e coerente.

Una base sicura e sovrana per l’adozione dell’AI

Sicurezza e sovranità sono rapidamente diventate elementi centrali nella scelta di dove e come far operare l’AI. In tutta l’area EMEA, governi e autorità di regolamentazione stanno approfondendo aspetti come la governance dei modelli, gli standard di crittografia, la gestione dei dati sensibili e la sicurezza della supply chain. Le aziende operanti in settori come sanità, servizi finanziari, energia e sicurezza pubblica devono rispettare linee guida ancora più stringenti.

Le AI factories rispondono a questi requisiti integrando la sicurezza direttamente nell’architettura. I modelli operano in ambienti protetti, mentre i dati in transito e a riposo sono tutelati da crittografia conforme agli standard FIPS. Funzioni di auditing e controlli di accesso dettagliati supportano la governance interna mentre il monitoraggio delle vulnerabilità viene eseguito in modo continuo su tutto lo stack. Per le aziende soggette a requisiti di sovranità, l’AI factory garantisce che i carichi di lavoro rimangano sotto il loro controllo, sia che siano eseguiti on premise, all’interno di una giurisdizione nazionale o in un ambiente ibrido strettamente regolamentato.

Questo livello di affidabilità è fondamentale quando le aziende passano dalla fase di sperimentazione alla produzione. Le AI factories permettono ai leader di innovare rapidamente senza compromettere la conformità.

Semplificare Kubernetes e la complessità operativa

Kubernetes è diventato la base per le applicazioni moderne ma gestirlo su scala enterprise rappresenta una sfida significativa, ulteriormente amplificata dall’AI. I carichi di lavoro di addestramento e inferenza richiedono una gestione accurata delle risorse, la programmazione delle GPU deve essere efficiente e le variazioni di dipendenze o ambienti possono compromettere le prestazioni dei modelli. Inoltre, gli operatori necessitano di una visibilità completa su livelli infrastrutturali che tradizionalmente appartengono a team separati.

Uno dei principali vantaggi del modello AI factory è la semplificazione delle operazioni su Kubernetes. Le piattaforme Kubernetes “production-grade” riducono il carico operativo, integrano la gestione delle GPU e garantiscono un controllo coerente dell’intero ciclo di vita. Le aziende possono così beneficiare di Kubernetes senza dover gestire manualmente ogni componente, mentre i team possono concentrarsi sull’erogazione dei servizi di AI anziché sulla manutenzione dell’infrastruttura sottostante.

Trasformare l’AI in una capacità condivisa dell’azienda

Una delle trasformazioni più importanti introdotte dalle AI factory è il passaggio da progetti isolati a servizi di inferenza condivisi. Con la crescente domanda di AI in tutti i reparti, le aziende devono poter servire più team in sicurezza, senza replicare l’infrastruttura. Le AI factories rendono tutto ciò possibile, offrendo ambienti multi-tenant in cui i modelli possono essere distribuiti, sottoposti a versioning e utilizzati secondo policy definite.

Si crea così un vero e proprio mercato interno dell’AI. I team di data science possono distribuire modelli ad alte prestazioni una sola volta, rendendoli accessibili a tutta l’azienda. Gli sviluppatori possono integrare l’inferenza nelle applicazioni senza dover creare infrastrutture dedicate, mentre i team della sicurezza mantengono il controllo su governance e osservabilità. Il risultato è un modello operativo scalabile e ripetibile che favorisce l’innovazione, controllando al contempo costi e rischi.

La potenza di un approccio basato sull’ecosistema

Le AI factories non vengono realizzate da un singolo fornitore, bensì assemblate grazie a un ecosistema validato di hardware, piattaforme di computing accelerato, ambienti per i modelli e strati software sicuri. Le architetture di riferimento NVIDIA svolgono un ruolo centrale, garantendo prestazioni costanti dello stack in produzione. I partner hardware forniscono sistemi ottimizzati per carichi di lavoro ad alta intensità di GPU, mentre le piattaforme enterprise per l’AI e i livelli di gestione Kubernetes assicurano un ambiente gestibile, sicuro e pronto per il futuro.

Questo approccio basato su un ecosistema offre alle aziende la sicurezza necessaria per scalare l’AI senza vincolarsi a architetture rigide. Permette di adottare nuovi modelli, integrare nuove generazioni di GPU e operare su ambienti ibridi o sovrani, mantenendo al contempo un modello operativo coerente.

Un modello per il prossimo decennio

L’AI sta rapidamente diventando una funzionalità chiave per le aziende ma il suo impatto dipende dalla solidità dell’infrastruttura sottostante. Le AI factories portano chiarezza in un panorama in rapida evoluzione, standardizzando la complessità, rafforzando la sicurezza, semplificando le operazioni e trasformando l’AI da un insieme di progetti isolati in una capacità organizzativa unificata.

Responsabili aziendali e della tecnologia stanno comprendendo che scalare l’AI è prima di tutto una sfida operativa. Serve un’infrastruttura prevedibile, una governance coerente e un ambiente in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Le AI factory soddisfano queste esigenze offrendo un modello architetturale coerente che supporta la crescita senza aggiungere complessità inutile, permettendo alle aziende di ampliare le proprie ambizioni nell’AI rimanendo entro i confini di sicurezza, conformità e budget.

A cura di Christian Turcati, Senior Director Systems Engineering, Southern Europe di Nutanix